全球最宜居城市排行榜出爐！台北獲選第10名「亞洲瑰寶」　外媒提兩點待改進

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）英國風尚雜誌《Monocle》評選年度全球最宜居城市，台北獲選第10名。

《Monocle》每年票選最宜居城市排行，今年共有25個城市入圍，前9名依序為丹麥哥本哈根（Copenhagen）、瑞士蘇黎世（Zurich）、葡萄牙里斯本（Lisbon）、芬蘭赫爾辛基（Helsinki）、瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）、日本東京、奧地利維也納（Vienna）、澳洲雪梨（Sydney）、加拿大溫哥華（Vancouver）。

《Monocle》指出，台北市有令人驚豔的健行步道、適合漫步的城市街道，一天24小時都有誘人的小吃攤。此外，台北市犯罪率低，且具備世界一流的公衛醫療體系。儘管宜居程度高，台北市的生活成本仍屬平易近人：單間套房的月租金平均為750歐元（約新台幣2萬3000元）。

雜誌力讚台北市的大眾交通運輸系統「城市規劃師之夢」：有超過1000座共享單車站點，公車和火車幾乎不誤點，捷運系統持續發展、擴大；今年8月將正式開幕的台北表演藝術中心等多樣藝文展演空間，台北市近郊就有蓊鬱蒼翠、美景宜人的陽明山國家公園；更棒的是，裡頭還有溫泉。

然而，《Monocle》強調，雖然行人路權已改善，台北市的行人安全仍有加強空間。此外，陳舊的銀行系統亟需升級，讓本地和外地人使用更方便。

《Monocle》於2007創刊年，一年出刊10次，行銷超過80個國家，每期紙本銷量超過8萬份，另有網站和電台。