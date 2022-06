全球最宜居城市排行榜出爐！台北獲選第10名「亞洲瑰寶」　外媒提兩點待改進

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)英國風尚雜誌《Monocle》評選年度全球最宜居城市,台北獲選第10名。

《Monocle》每年票選最宜居城市排行,今年共有25個城市入圍,前9名依序為丹麥哥本哈根(Copenhagen)、瑞士蘇黎世(Zurich)、葡萄牙里斯本(Lisbon)、芬蘭赫爾辛基(Helsinki)、瑞典斯德哥爾摩(Stockholm)、日本東京、奧地利維也納(Vienna)、澳洲雪梨(Sydney)、加拿大溫哥華(Vancouver)。

《Monocle》指出,台北市有令人驚豔的健行步道、適合漫步的城市街道,一天24小時都有誘人的小吃攤。此外,台北市犯罪率低,且具備世界一流的公衛醫療體系。儘管宜居程度高,台北市的生活成本仍屬平易近人:單間套房的月租金平均為750歐元(約新台幣2萬3000元)。

雜誌力讚台北市的大眾交通運輸系統「城市規劃師之夢」:有超過1000座共享單車站點,公車和火車幾乎不誤點,捷運系統持續發展、擴大;今年8月將正式開幕的台北表演藝術中心等多樣藝文展演空間,台北市近郊就有蓊鬱蒼翠、美景宜人的陽明山國家公園;更棒的是,裡頭還有溫泉。

然而,《Monocle》強調,雖然行人路權已改善,台北市的行人安全仍有加強空間。此外,陳舊的銀行系統亟需升級,讓本地和外地人使用更方便。

《Monocle》於2007創刊年,一年出刊10次,行銷超過80個國家,每期紙本銷量超過8萬份,另有網站和電台。

Where is the best place to live? What makes a city tick? How can we improve our lot? Monocle’s Quality of Life Survey has posed this question for the past 15 years and 2022’s July/August issue contains the latest. Plus: hot looks, sunny stays and the perfect summer playlist. pic.twitter.com/QPyfPZ35P0