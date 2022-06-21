應對西方制裁　俄羅斯轉向中國、印度輸出能源

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 俄國入侵烏克蘭後，美國及其盟邦將俄國的能源產業作為制裁對象，歐盟更宣布將逐步減少對俄國油氣的依賴，那俄國多餘的能源出口去了哪？答案是與俄國關係相對友好的中國與印度。

根據中國的海關資料，與去（2021）年同期相比，中國五月對俄的原油進口飆升了55%並達到842萬公噸，打破了過往紀錄，且讓俄國超越沙烏地阿拉伯成為中國最大的原油輸入國，同月中國只從沙國輸入了782萬公噸原油。

事實上，在俄國被全球孤立的同時，中國卻獲益良多，自2016年以降中國就是俄國原油最主要的去處，在俄烏戰爭爆發後中國也沒有對俄國進行譴責，而是趁著俄國遭到西方國家制裁的時候取得價格大幅下跌的各類資源。

這讓俄國即使在西方制裁之下，仍能在睽違19個月後重返全球最大原油輸出國的寶座，證實俄國如果願意大幅削減價格的話，仍可以找到西方國家以外的原油買家。

挪威能源顧問公司Rystad Energy的分析師Wei Cheong Ho點名中國與印度，表示兩國煉油廠利用烏克蘭戰爭的契機，購入大量降價的俄國原油，這一定程度上減少了俄國在面對西方制裁時的損失。

《彭博》與Rystad Energy的數據顯示，光是中國就向俄國購買了價值達74.7億美元的油氣、能源相關產品，比前一個月增加了10億美元，增加進口的幅度達3倍；而印度今年三月至五月間進口自俄國的原油比起去年同期更是暴增了6倍，直接取代德國，成為俄國第二大的原油出口國。

不只是原油，中國5月自俄國進口的液化天然氣比起去年同期也增加了56%，遠東的薩哈林2號管線（Sakhalin-2）與極圈內的亞馬爾管線（Yamal LNG）在今年的頭5個月輸入中國的液化天然氣增加了22%，達到184萬公噸。

分析認為，西方制裁對俄國經濟雖有影響，不過仍有買家的情況下，實際上的衝擊可能沒有預想中的大，也因為如此，俄國在戰爭拖長後，仍然有能力繼續軍事行動，這將會大幅延長與烏克蘭軍事衝突的時間。