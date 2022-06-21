守護台灣瀕危金絲蛇保育行動！特生中心期盼全民協助　建置和追蹤分布現況資料庫

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）金絲蛇是台灣特有蛇種、屬一級保育類動物，數量稀少且習性神秘，迄今的記錄非常少，且有八成是死亡記錄。為了監控與保護該物種免於滅絕，特生中心懇請民眾於登山郊遊並偶遇此一絕美珍稀蛇類時，拍下其照片並將之上傳到「臺灣爬行類回報」資料庫，協助建置和追蹤其分布現況。

台灣氣候溫暖潮溼且地型多變，高山林立的環境創造出許多適合動物生存的棲地，因此孕育了超過50種以上的蛇類。除了多數人常見且耳熟能詳的黑眉錦蛇、臭青公、雨傘節、赤尾青竹絲和龜殼花外，還有許多行蹤隱蔽、習性特殊的珍稀蛇種，這其中又以金絲蛇(又稱台北遊蛇)最美卻也最為罕見。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心說明，金絲蛇是台灣特有蛇種，自1931年日籍學者於台北山區發現和命名後，相隔超過50年才再次於陽明山地區被發現和記錄，十年來也僅出現零星個位數記錄，直到約20年前，國內學者意外於桃園山區的北橫公路發現新的族群分布後，才開始有相較穩定的記錄，但仍極為稀少。

2011年特生中心路殺社公民科學的推動，透過全民力量記錄全台死於道路上的動物，這樣的動物普查替代方式，金絲蛇的分布及現況，終於有了稍微清楚的輪廓。即使如此，迄今金絲蛇的正式記錄也僅有110筆，而其中卻有高達8成都是死亡記錄，並且幾乎集中於桃園和新竹山區道路。因為金絲蛇的數量稀少、罕見且習性神秘，因此台灣野生動物保育法於1989年公告實施時，就將之列為二級珍貴稀有保育類野生動物，2008年名錄修訂時將之提升為一級瀕臨絕種野生動物，現為唯一的一級保育類蛇種。

目前已知金絲蛇最重要的棲息地為北橫公路沿線森林，正好是北部民眾重要的旅遊地點之一，因而面臨龐大遊憩壓力，尤其是暑假期間人來人往的車流量，經常造成許多動物因車輛撞擊或輾壓而死亡。

金絲蛇體型小、行動緩慢，在穿越道路的途中，容易被路殺，這也是為何金絲蛇已知記錄中，高達8成都是被路殺死亡的緣故。為此特生中心與公路總局第一養護工程處合作，自2019年8月起，陸續於北橫公路4處金絲蛇容易發生路殺的熱點路段，分別建置了防護導引圍籬、地下通道、小心動物警示牌，以及在路旁水泥護坡設置多個可協助蛇類攀爬離開的菱形網，希望減緩路殺對金絲蛇生存的威脅。

然而金絲蛇過於珍稀，相關基本生物資訊蒐集不易且極度缺乏，特生中心為了監控上述路殺減緩設施的成效，以保護金絲蛇免於滅絕，為國人留下此一美麗而且溫馴的特有種野生動物，非常需要所有民眾的通力合作。

特生中心懇請國人若有幸於登山郊遊時偶遇此一絕美珍稀蛇類，能用隨身的智慧型手機拍下照片，並將之上傳登錄到特生中心的「臺灣爬行類回報」資料庫，協助研究團隊建置和追蹤此種蛇類之分布現況，即使發現此蛇時已是被路殺或其他原因導致死亡，依然是一筆很重要且有價值的資訊，可以將之登錄到「臺灣動物路死觀察網」路殺社資料庫，供研究團隊評估其生存威脅並與相關單位合作，研擬因應改善之道。

特生中心說明，許多人對於蛇類，都會不由自主的心生恐懼，那是大家對其陌生和不了解所引發的自然反應，其存在是有重要的生態意義與價值的，因此在此誠心呼籲國人，「您可以害怕牠、不喜歡牠，但請留給牠們一條生路」，共同保護地球的生物多樣性、健全生態環境。

為了保護這些瀕臨絕種的野生動物免於滅絕危機，特生中心與許多單位及學者合作，擬定了金絲蛇、石虎、水獺等多種瀕臨絕種野生動物的保育行動計畫書。其中金絲蛇的保育行動策略可概分為三大主軸：金絲蛇的現況調查與基礎生物學研究、金絲蛇重要棲地保護與改善，以及蛇類生態保育與教育推廣。

（照片由特生中心提供／陳惇聿攝)