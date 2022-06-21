〈時評〉美中「危樓關係」已經走向「顛覆性的風險」

不久之前，中共在與美國會談時一再放話「台灣海峽非國際水域，中國對台海擁有主權與管理權」。美國不同意也同時表達不滿，北京隨即表態說「中國不會妨礙相關國家在台海的正常航行與飛航權」，形同廢話一場。

中共中央外事辦主任楊潔篪之後在盧森堡與白宮國安顧問蘇利文舉行會談，就不敢再對「台灣海峽」說三道四。

中共過去一年，對台灣海峽一直有說法，比如說「不承認海峽中線」。但擾台戰機都不敢真正飛越「中線」，只有偶而犯界，馬上折返。表示口頭不承認，卻心知肚明，「中線」確實存在，而且也知道不理警告，越中線侵略台灣領空，後果嚴重（可能被擊落），不但是空中如此，海上更是楚河漢界，中線不可侵犯。因為不只是海面上的軍事防衛，海底下的潛艦固守也都常備。平常看到美歐航母通過，也都是宣示台灣海峽是自由航行的公海（high seas, international seas)。

從1950年代韓戰爆發，美國派遣第七艦隊巡航台灣海峽以來，這個海域就是公海，從台美聯防到美日安保，都在確保這個從東海穿台海達南海，這整個「三海」水域的自由航行。特別是1970 年代亞洲四小龍經濟起飛，這個「三海」在空域及水域所運載的經濟、貿易量能佔世界生產總值過半，而且台灣所生產的高科技晶片及關鍵性零組件、成品都是在這個海域、空域進出。

自1970年代開始至今，這個三海水域行走的貸櫃輪、油輪、運煤船、化學輪，每日都有上千艘次在活動。所維持的是整個亞洲的能源、經濟生命線。

自由世界當然容不得中共妄議「台海是中共內海」這種瘋狂言論。事實上，中共目前也沒有實力控制這個海域，未來也沒有空優、制海的可能性，更不要提什麼主權、管理權，這種假大空的放話，只會引發周邊國家厭惡及警覺。最近發表003「福建號」航空母艦，意圖威脅周邊國家，更增加嫌惡感。6月底美國馬上與台灣國安團隊討論新購武器清單，針對中共的無理威脅。

這種瘋狂行徑其實暴露的是習近平的心慌意亂，口不擇言。習近平在黨內、國內其實已經逐漸失控，不論疫情、經濟、俄羅斯問題、對美關係都處於不利情況，他是個「麻煩製造者」的歷史定位已經形成，他的內部壓力每天都在升高，如何才能喘口氣，就是拿「台灣」議題來耍弄「民族主義」，但是這回拿「台灣海峽」暴走卻燙到手了。

從美中貿易戰延伸至今，美國已經將中共當成「準敵國」來競爭。而用「競爭」定位其實是留一點餘地，也就是「鬥而不破，爭而不裂」，這樣的政策演變是美國民主、共和兩黨每四年要較量一次的民主進程中，必然有的緩衝。美國也是在這種「興衰」過程，修正錯誤，保持領導力的彈性及靭性。

與中共間的「競爭」，是「民主與獨裁」的制度之爭，已經沒有回頭路。主要是過去30年美國曾經想用經濟加持，協助中共走向民主。這個錯誤的政策現在已徹底改變，美國「不尋求改變中國體制」的意思是，中共要走這種自殺之路，美國不會阻止。而「通過強化同盟關係反對中國」基本上，已經不是美國主導，而是全球民主國家共識。根本原因是從「一帶一路」胡搞瞎鬧，到妄議台海，已經讓全世界反中聲浪四起，不勞美國去煽風點火。

從川普時代到拜登，中共對美國的關係處於一種「樓要塌了」的進行式，而主要拆地基、毀樑柱的都是中共，反而是美國在維持不要「全倒」。這棟美中關係的「大廈」現在看來是「門裂窗破」，甚至「梯不梯，欄不欄」，美國也不打算修護。美中關係這種「危樓」，全是習近平的愚蠢造成。

楊潔篪是個老練的外交官，他也許想救這棟「危樓」，從阿拉斯加談到盧森堡，他應該心中很寒，真正有問題的是習近平，而更大的問題是美國已經不打算再如過去30年給中國機會。楊潔篪擔心的是美中斷交，可別斷在他的手上。可是這不是他能控制，那是習近平的打算，只是楊潔篪要擔責。

楊潔篪「哀告」蘇利文，「如果美國不好好處理台灣問題，中美關係可能會出現顛覆性的風險。」指的就是他可能「人頭落地」。這種用情緒勒索來哭鬧上吊的做法，其實很可悲。

當美國再次強調「不支持台灣獨立」後，中共並未如過去一樣喜形於色，原因是中共終於明白這句話的內涵，因為美國政策事實清單已刪除了「台灣是中國的一部份」。這種語意顯露出，美國介入台海，介入台灣的積極企圖心，再也沒有「美中共管台灣」這種可能性了。而美國以國內法「台灣關係法」來介定美台關係，就不能同時「支持台獨」，因為支持台獨就屬外交承認，不是美國現階段的當務之急，在全球戰略地位上，美國要全力保護台灣這個「不可分割的部分」。今天的美國社會已經普遍意識到台灣是美國不能或缺的島嶼，不但是軍事，在科技、商貿，民主自由都與美國本土息息相關。美中關係的「外交折衝」維繫，遠遠比不上美台關係的「內政延伸」重要性。日本前首相安倍晉三明白指出：「美國戰略應該清晰。如果美國明確表示會軍事干預，中國就會避免和美國作戰而不動武。我認為現在必須確定這件事。」而且不只日美要下決心，其他民主同盟也要有志一同。

前日本首相安倍晉三在東京「大手町產經廣場」，第十三屆交詢社開放論壇中，以「日本應如何因應台灣海峽緊張情勢」為題發表演說。他表明，針對台海情勢，美日、美日台、美日及印度、澳洲組成的四方安全對話，以及其他有志一同的國家，至關重要的是「深化彼此間的情誼和連結，創造出使中國放棄武統台灣的條件。」

安倍說，前述國家「除了必須擁有使北京斷念的實力，還要盡力展現此一意願。」他主張，有必要「從根本上強化日本的防衛能力，再以美日同盟為中心，提高對中國的嚇阻力」，安倍除再次表達樂見美國總統拜登5月23日在東京提到美國在台灣有事時將軍事介入的發言，並重申日方也有責任，呼籲將日本的年度防衛預算調升至國內生產毛額(GDP)的二％。他強調，相關國家要負起符合本國經濟實力的責任，以免使國民暴露在危險中；亞洲、印度─太平洋地區今後將面臨極大難題，日本應堅定展現國家意志。

日本表達的是全球民主國家聯盟的心聲：台灣是自由民主的一部份，不是中國專制獨裁所能侵略。

在此大環境下，楊潔篪說對了，美中這樣的「危樓關係」，遲早面臨倒塌，走向「顛覆性的風險」。中國罪有應得。