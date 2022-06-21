第二次台灣-歐盟離岸風電會議　經濟部盼各國經驗有助健全發展離岸風電

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）第二次「台灣-歐盟離岸風電會議」20日在台北舉行，由經濟部長王美花及歐盟輪值主席法國在台協會主任公孫孟(Jean-François Casabonne-Masonnave)共同主持，並針對如何健全發展離岸風電的各個面向交換意見，包含施工中風場的防疫規範及緊急醫療措施、第三階段區塊開發選商機制、浮動式風電的發展策略等。

經濟部長王美花於會中已提出許多具體回應，例如，風場防疫規範已調整與國內防疫措施一致，若外籍船舶經過檢疫就可轉為低風險船舶，便視作為國內社區的延伸，可適用國內相關檢疫規定。

另外，在經濟部持續與疫情指揮中心溝通下，也開放了船舶間可無人員接觸作業、增加作業換員彈性、檢疫中船舶的人員可緊急下船就醫等規定，未來經濟部也會持續加強與風場開發業者的緊急醫療措施演練，以打造離岸風電人員在台海上作業之友善環境。

最後，針對歐盟關切第三階段區塊開發，經濟部表示，過去與各國及本土業者有過多次意見交換，針對現階段選商規定多有共識，未來會持續收集外界建議，作為下階段選商機制擬定的參考。

為使離岸風電在台永續發展，經濟部已啟動研擬浮動式離岸風電計畫，進行國外政策研究以及案例蒐集，盼透過各國經驗以促進台灣浮動式離岸風電的發展。歐盟也分享歐洲推動浮動式離岸風電的經驗，並表達樂與台灣持續進行交流合作。

王美花回應，十分高興台灣與歐盟透過這次離岸風電平台會議進行深度溝通，討論現階段遭遇議題及推動展望，對於我國離岸風電發展實有助益。台灣今年底將完成安裝200支以上的離岸風機，因此持續且健全的風電市場，可促進與國外風電業者的緊密合作，以提升我國離岸風電人才與供應鏈在亞洲離岸風電市場的地位。

王美花表示，歐盟為台灣重要貿易夥伴，且在離岸風電領域擁有許多成功經驗。非常感謝歐方所提出的寶貴建議，對於台灣離岸風電發展以及台歐經貿合作關係，有很大的幫助。

經濟部與歐洲經貿辦事處及歐盟會員國駐台辦事處20日共同舉辦第二次「台灣-歐盟離岸風電會議」該會議由經濟部長王美花及歐盟輪值主席法國在台協會主任公孫孟(Jean-François Casabonne-Masonnave)共同主持，由歐盟會員國駐臺代表層級官員與相關產業代表、能源局、工業局、貿易局、國合處共同出席。

第二次「台灣-歐盟離岸風電會議」20日在台北舉行，由經濟部部長王美花(右)及歐盟輪值主席法國在台協會主任公孫孟(Jean-François Casabonne-Masonnave；左)共同主持。(照片由經濟部提供)