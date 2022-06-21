勇敢！台灣志願軍李成零赴烏克蘭前線抵抗俄國　前外送員擲10元硬幣決定人生

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣志願軍李成零以投擲10元硬幣做出人生重大改變，從閃避車流的外送員到躲避槍林彈雨的國際志願軍，他飛到8千公里外的烏克蘭協助抵抗俄國侵略，為了在人生中留紀念。

《BBC中文》報導，據烏國官方統計，至3月烏克蘭境內約有2萬多名國際志願軍團成員，以美國最多，台灣籍約有30名，具有軍事訓練背景的李成零就是其中一位，10年前他曾加入知名的法國外籍兵團（Légion Étrangère），2020年新冠疫情爆發後成為Uber外送員。

身為國際志願軍少有的亞洲面孔，李成零事蹟很快在台灣軍事迷社群網站傳開，有人惜才要他回來「訓練國軍」，也有網友擔心到語言不通的戰場很難真的幫得上忙，反而會為親友帶來負擔；但面對「死神在腳邊徘徊」的戰場，文化衝擊及無所不在的歧視，李成零不求別的，「為了能在自己的人生中留下紀念。」

來自台中的李成零在社群媒體介紹自己是「吃貨」、愛聽音樂、打電玩，於6月初臉書發文表示，「我來到前線已經三週。都不覺得自己有幫忙上什麼忙。」他再於上周發文更新，「目前哈爾科夫前線欠戰鬥醫療人員。不限男女，溝通語言主要英文。」近日他被調到烏克蘭東部的戰區，因為軍事機密不能透露城鎮，但他說，自己所在的隊伍已經有4人陣亡。

李成零告訴外媒，台灣是個追求民主、自由的地方，但台灣人終究欠缺國際觀，對外界事物、軍事與情勢不了解。很多台灣人希望擺脫社會舊有影響，卻一直限制自己與別人的思想和言行，要求大家都要一樣的統一性，這是自欺欺人、很矛盾，會影響台灣的進步與發展。

面對全球動盪情勢，許多人擔憂中國會趁虛而入侵略台灣，屆時李成零是否會保衛家鄉提槍上陣？他笑說，「要看美國怎麼回應，畢竟台灣是美國軍售的VIP客人」，並補充道「假設要打仗，我可能會先去超商買吃跟喝的，但我也願意防衛台灣，可是要看薪資多少，我是很實際的人。」



(圖擷取自李成零臉書)