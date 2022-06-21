最新民調: 5成8台灣民眾工作與收入受疫情衝擊•5成2欣賞衛福部長陳時中

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 財團法人台灣民意基金會今天（6/21）發表六月民調報告，主題是「瘟疫與戰爭威脅下的台灣民主」，這是基金會成立以來，第七十次每月例行重大議題民調。因Omicron疫情持續大流行，六月例行民調發表會，改成一早在基金會專屬LINE新聞群組和官網對外發佈。

本次調查訪問期間是2022年6月12-14三天；以全國為範圍的20歲以上成年人；有效樣本1079人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。主要研究發現如下：

一、 關於這波Omicron疫情對台灣人日常生活的影響，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，有高達八成四感受到這波疫情對其日常生活的影響，其中有近五成感受特別強烈，只有一成四完全不受影響。

二、 關於這波疫情對台灣人工作與收入的衝擊，最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，有五成八感覺到工作與收入受到這波疫情的衝擊，其中有三成三感覺特別強烈，三成九則是完全不受影響 。

三、 關於台灣人對陳時中的欣賞與不欣賞，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成二基本上欣賞衛福部長陳時中這個人，三成四不欣賞。

四、 國人是否以政府防疫表現為榮？最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成一基本上會以政府防疫表現為榮，三成八不會。

五、 關於國人對陳時中領軍的疫情指揮中心表現的評價，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，對衛福部長陳時中領軍的「中央流行疫情指揮中心」整體表現，約四成九給61分以上成績，二成二打剛好60分，兩成六打不及格。整體來看，近七成一國人給予60分及格以上成績，平均成績65.86分。

六、 關於六都市長的防疫表現，35.2%認為新北市長侯友宜防疫表現較好，以下依序是台北市長柯文哲27.7%，高雄市長陳其邁24.6%，台中市長盧秀燕15.1%，桃園市長鄭文燦11.8%，台南市長黃偉哲8.7%，5.2%都不好，10%都很好，12.5%不知道。

七、 關於如果中共武力犯台，台灣可以跟烏克蘭一樣撐一百天嗎? 最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成一基本上不相信如果中共武力犯台，台灣可以跟烏克蘭一樣撐一百天以上，三成八相信；不相信者比相信者多13個百分點。

八、 關於中共（中國）禁止台灣石斑魚進口，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，一成七覺得基本上合理，六成五覺得不合理。

九、 關於美國總統拜登523東京談話，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成一基本上贊成「因怕中共（中國）打台灣，放棄追求台灣獨立」的作法，但有高達四成八不贊成。

十、 關於蔡政府「為避戰，不尋求正式獨立」的政策立場，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成一基本上贊成「因怕中共（中國）打台灣，放棄追求台灣獨立」的作法，但有高達四成八不贊成。不贊成者比贊成者多十七個百分點。

十一、 關於蔡英文總統聲望，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成七基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，四成二不贊同；贊同者比不贊同者多5.4個百分點。

十二、 關於蘇內閣施政表現滿意度，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成六基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，四成六不滿意。

十三、 關於中國國民黨的政黨形象，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，六成五認為中國國民黨比較親中，一成四認為比較親美。

十四、 關於台灣人的政黨支持傾向，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，近三成三支持民進黨，一成八支持國民黨，一成二支持民眾黨，2.2%支持時代力量，3.3%支持台灣基進，三成一中性選民(如下圖)。