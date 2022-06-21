台灣兩廳院「青銀共創分享會」 台日英跨國交流分享

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)國家兩廳院今（2022）年正式啟動「青銀共創計畫」，系列看戲分享與工作坊，建立青銀溝通橋梁，將於7月30日籍31日舉辦。

兩廳院自2015年啟動樂齡計畫，舉辦上百場推廣活動及表演藝術體驗課程，包含工作坊、樂齡分享會、自製樂齡演出，此外，透過Outreach樂齡表演藝術產地直送計畫走出場館，直接跨入樂齡朋友的生活場域，將表演藝術推廣到樂齡中心、圖書館及社區。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，啟動多年的樂齡計畫獲得各界熱烈回響，同時提醒我們世代溝通與交流的重要性。如果表演藝術可以成為青銀世代對話的媒介，減少因年齡差距而產生的疏離、誤解或偏見，產生不同的觀點與連結，進而互相理解，或許能開拓出一條更具前瞻性的道路，為跨世代之間的互動建立良善的循環，往更多元、開放的方向進步。

今年正式啟動的「青銀共創計畫」，於TIFA台灣國際藝節期間率先推出「青銀有約」看戲計畫，以「關係」為主軸，邀集15到35歲的青年與55歲以上的樂齡朋友們一同觀看演出，並於演後進行主題式交流工作坊，聆聽彼此的觀察與感動；「青銀共創工作坊」則藉由「自我覺察」與「生命故事」設定課程主軸，招募跨領域的特定參與者，以聲音、舞蹈、戲劇、書寫為媒介，或從歌曲出發搭配生命故事；或透過舞蹈破除世代的歧視；或以戲劇作品、文本創作呈現跨世代合作，引發生活的動力；或採集上個世代消逝的記憶，進行田調與書寫，透過不同領域的引導，發掘彼此忽略的價值，也為下一步對話開啟新的溝通橋樑。

教育部跨領域美感教育卓越領航計畫協同主持人陳韻文教授表示，表演藝術不只是聚合觀眾，讓他們獲得美感經驗的現場歷程，也是⼀種建立關係、打開對話的媒介和⽅法。跨世代的交流互動，不限「關於表演藝術」，也「透過表演藝術」和「在表演藝術中」建立對話，共創夥伴關係。

「2022青銀共創分享會」首先由兩廳院說明青銀共創計畫的理念與設計思考，並邀請國立臺灣大創新設計學院助理教授陳懷萱偕同陳韻文博士，從表演藝術角度，暢談對青銀共創的看法與期待，而後由青銀共創工作坊講師，包括專業聲音講師魏世芬、舞蹈創作者蘇威嘉、舞蹈治療師謝慧超、表演講師李育芳、影視編劇詹傑分享帶領青銀工作坊的觀察與心得。

此外，特別邀請日本劇團OiBokkeShi創辦人菅原直樹，以及英國Barrowland Ballett藝術總監Natasha Gilmore，分別以「老年與戲劇—分享超高齡社會下表演藝術的潛在能力」，以及「世代共舞」為題，線上分享戲劇及舞蹈應用經驗，藉由國際案例、活動設計、課程觀察等內容，提供參與者多元的思考方向。

工作坊的部分，則以近年來國際間廣泛運用的「世界咖啡館」團隊學習方式分組交流，鼓勵來自各領域的參與者以開放的角度展開討論，尋找新的觀點；最後則邀請李育芳、蘇威嘉、謝慧超、魏世芬與陳韻文分別帶領戲劇、舞蹈、聲音等不同主題的示範工作坊，透過親身體驗，探索未來運用於工作現場的可能。

期待透過分享會的交流與討論，引發相關領域工作者不同的想法及刺激，進而發展出更多樣貌的行動方案，歡迎藝術文化、長照社福、護理醫療、健康福祉、心理諮商、地方創生、中高齡等相關領域工作者或機關組織，以及對高齡或青銀共創議題有興趣的民眾踴躍報名參加。

「2022青銀共創分享會」活動及報名辦法詳見網站。