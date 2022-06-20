台南遠東香格里拉 中秋月餅禮盒上市

距離今年中秋節還有兩個多月，搶攻秋禮商機，台南遠東香格里拉飯店針對企業送禮及個人品嚐的需求，推出三款不同風味及價位的精緻月餅禮盒。限量款的「豪華．薈萃」禮盒，包含廣式與桃山皮月餅共四入搭佐台灣精品茶葉兩罐；「經典．好日」禮盒，囊括六款經典融合創意廣式月餅；以及「奶黃．流金」禮盒，內含三款濃郁綿密奶黃月餅共六顆，價格自1,288元至2,188元。8月1日前預購享85折優惠，更有大宗訂購折扣、客製化企業商標印製服務。詳情請洽https://sltn.tw/22Mooncake或 (06) 702-8856。

台南遠東香格里拉飯店今年全新月餅禮盒，以寓意幸福、美滿、富足的圖騰為主軸，運用雷射雕刻立體窗花，搭配知更鳥蛋藍、活力橘、繽紛粉紫色調，打造亮眼吸睛的精緻禮盒；月餅食用後，可再利用作為收納飾品盒，兼具實用環保，送禮自用兩相宜！

針對高端市場，推薦限量款「豪華．薈萃」月餅禮盒，以寓意財富源源不斷的斜方格紋設計禮盒，精巧配上知更鳥蛋藍增添尊貴典雅，傳遞幸福美滿；飯店獨家與友善耕作、堅持土地及農家皆能永續發展的台灣複方茶第一品牌「茶日子」合作，嚴選南投埔里「山形玫瑰烏龍」、及南投海拔400-800公尺的台茶12號「金萱紅茶」，從選料到製程、層層把關，打造兩款獨特風味的桃山皮月餅，入口散發淡雅花香與奶香餘味，令人回味無窮；以及兩款皮薄餡足的廣式經典不敗口味「蓮蓉栗子蛋黃」與「紅藜山藥五穀雜糧」 (每顆約125公克)，隨禮盒附「山形玫瑰烏龍」及「金萱紅茶」茶葉各乙罐(約21公克/罐)，每盒2,188元。月圓人團圓的佳節，以豐饒味蕾的月餅，搭配清新茶香，享受溫馨相聚時光。

贈禮大方、口味多樣化的「經典．好日」月餅禮盒，以代表豐收的橙色搭配內層知性寶藍色，時尚吸睛帶著優雅氣息，特別選用古時貨幣軲轆錢，圓中帶菱格窗花圖紋，象徵富足圓滿，日日是好日的祝福。柔潤適口的廣式月餅，除了傳統口味之外，更結合台灣特色食材，加入烏魚子、茶葉、黑芝麻等，，包含層次豐富的「黑芝麻杏仁」、茶香交織果香的「大吉嶺柑橘蘋果丁」、鮮味十足的「X.O 烏魚子」、以及港式雋永經典的「棗泥核桃」、「蓮蓉栗子蛋黃」與「健康伍仁火腿」等六款(每顆90公克)，售價1,388元。

老少咸宜的【奶黃．流金】月餅禮盒，以紫氣東來為包裝設計主軸，運用雙層窗花圖騰線條，融入強烈對比色彩，營造整體層次感，勾勒出新潮又復古的風格；在月餅口感上，主廚創意十足加入夏威夷豆、鹹香肉鬆與那黃橙誘人色澤的香甜奶黃月餅相結合，為傳統美點帶來新滋味，包含「金沙奶黃」、「夏威夷豆奶黃」、「奶黃肉鬆」等三款口味各二顆，口鹹甜交織，令人回味無窮，售價1,288元。

台南遠東香格里拉飯店即日起推出「豪華．薈萃」月餅禮盒、「經典．好日」月餅禮盒、與「奶黃．流金」月餅禮盒，8月1日前預購享85折優惠，8月2日起買十盒送一盒(購買與贈送需為同款)，大宗訂購折扣更多，單次購買三十盒(含)以上可享台灣本島免費定點送貨服務乙次。各項折扣優惠與抵用券恕不可合併使用。取貨日期：2022年8月16日至2022年9月10日止，訂購專線及詳情請洽 (06) 02-8854。飯店地址：台南市東區大學路西段89號，官方網站：https://sltn.tw/SLTN。