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【你既無情，休怪我無義】斷開文化連結 烏克蘭立法禁俄國書籍音樂

俄國進攻烏克蘭，促使去俄羅斯化的腳步，如火如荼展開

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/20 20:55
基輔小店販售的磁鐵，烏克蘭總統澤倫斯基成了「烏克蘭隊長」，俄國總統普丁成了教父主角（圖/美聯社）

基輔小店販售的磁鐵，烏克蘭總統澤倫斯基成了「烏克蘭隊長」，俄國總統普丁成了教父主角（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在俄國欺凌威逼下，烏克蘭反俄情緒升至高點，烏國國會19日通過了兩項立法，要斬斷與俄國千絲萬縷的文化鏈結，「去俄羅斯化」（derussification），絕不留情。

路透報導，其中一項法規，禁止俄國公民印製出版品，要出書可以，前提是放棄俄國護照，取得烏克蘭公民身分。這項法律僅適用於1991年蘇聯瓦解後取得俄籍身分的公民。此外，禁止自俄國、白俄羅斯以及被俄國掌控的烏克蘭領土進口書籍。欲從他國輸入俄國書籍，也須取得許可。

第二項立法內涵是，不准在媒體或公共運輸工具上播放俄國公民所做的音樂，並擴大電視、廣播節目上的烏克蘭語內容及音樂的占比。此二法獲得各黨派支持，包括傳統親俄人士，待總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）簽署後即生效。

這是烏克蘭為了擺脫數百年俄羅斯治下遺留的文化包袱，所提出的最新措施。原本稱作去「共產化」（decommunization）運動，現多稱為去俄羅斯化。烏國稱，這是為了反抗數世紀以來俄國打擊烏克蘭身分認同的必要手段。

事實上，早在2014年俄國併吞克里米亞半島、扶植烏東分離主義份子後，去俄化的行動便已加快腳步，而今年2月24日俄國正式入侵，更使相關作為提升到了新的層次。

首都基輔已有數百處決定改名，斷開名字中與俄國文化的牽扯。基輔也於4月拆毀了蘇聯時期見證雙方人民友好的紀念雕像，迎來民眾喝采。
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