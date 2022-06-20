中國成功試驗攔截導彈技術 稱不針對任何國家

（台灣英文新聞 / 綜合報導）中國19日宣布，成功進行了一次導彈攔截測試，值此區域緊張之際，此類消息格外引發關注。

中國國防部發布簡短聲明稱，2022年6月19日晚，在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，達成了預期目的。聲明並未提供細節，僅強調該測試純屬防御性的，「不針對任何國家。」

綜合美聯社與CNN報導，飛彈是中國防禦體系的重要一環，亦為航太計畫的核心。自2010年以來，中共軍方每隔幾年就會進行陸基反彈道飛彈試驗，這是迄今公開的第六次，上一回是2021年2月。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員趙通表示，中國致力打造多層次防空系統，建立攔截短程、中程與長程飛彈之防護盾。專家將之比喻為「用子彈射下子彈」。

趙通指出，目前共軍已建構紅旗-9（HQ-9）與紅旗-19（HQ19）短中程飛彈攔截系統，但並未公開宣布已發展了足以反制長程洲際彈道飛彈的系統。

中共並未說明19日測試的是哪種系統，但從關閉的空域範圍推測，可能是HQ19，類似美國所部署的「終端高空防禦系統」（Terminal High Altitude Area Defense，THAAD，簡稱薩德），與美國採用的擊殺型（hit to kill）飛彈差不多，可攔阻摧毀來襲威脅。