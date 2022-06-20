【彰基風暴】院長陳穆寬：大力改革為品質、為偏鄉 雖有反彈但財務更健全

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）彰化基督教醫院（彰基）近日發生院內數位「名醫」聯合控訴院長陳穆寬管理不當及黑函等事件，彰基公共關係部六月初發布新聞稿予媒體，指出控訴子虛烏有、偏頗、扭曲，然而「名醫們」仍繼續接受媒體訪問提出質疑，網路黑函也接踵而來；彰基院長陳穆寬因此直接出面接受國內媒體訪問，說明事情原委盼風暴與傷害止息，表示為了更好的就醫品質與偏鄉服務，不會放棄改革。

彰基董事長吳瑞鵬也在周刊訪問時拿出數據，指彰基財務健全度自陳就任以來不斷向上提升，院內滿意度逾八成創新高，說明了一切。

回顧六月初彰基「名醫們」指控院長胡亂裁員管理不當，網路也有對陳穆寬批評的文章。當時院方低調回應質疑，指陳穆寬就任院長四年半以來，僅4位主治醫師契約期滿未繼續 委任，比例甚低，且因醫院經營績效良好，員工年終獎金還不斷加碼。院方解釋，未續任者，有包括嚴重醫療疏失，以及不願履行合約義務配合偏鄉服務政策者，為正常人事審酌之結果。

針對「皮膚科名醫」邱足滿臉書指控，彰基表示，支援偏鄉服務為教會醫院職責所在，支援分院對醫師薪資與勞動內容並未有變更，這部份義務在合約早已敍明，院方對於一周一次或數次前往偏鄉服務的醫師也有提供各式補貼與交通車協助，「實不能以至偏鄉服務即謂屬不當職務調動」。

彰基院長陳穆寬1995年開始在彰基服務，2018年獲董事會無異議通過任院長，之後開始大力進行院內改革。鏡周刊19 日刊出陳穆寬專訪，他指出，為了加強醫療品質，上任後開始計算每位醫師的癌症病患存活率，並與世界及台灣平均值比較，再把存活率算到每位醫師個人成績上，不過這樣的作法也引起少數資深醫師不滿，但陳解釋，絕大多數醫師都認為科學化管理會提升醫療品質，但還是有少數資深醫師認為自己不被尊重。

「全世界有名的醫學中心都是這麼做的，彰基在轉型成世界一流醫學中心時，必須經過陣痛期，所幸大部分醫師都能接受，也認為可以協助他們提昇醫學知識，現在的年輕醫師跟以前不一樣，他們可以上網搜尋，不見得資深醫師都是對的，引進新的管理方法，用科學化管理，對病人安全、醫療品質才有保障。」

另外針對職務調動質疑，陳穆寬解釋，教會醫院不以營利為目的，他上任後加強各分院資源的分配與整合，偏遠地區的分院，會請總院資深醫師、主任前往支援看診，從而提升偏鄉醫療服務品質，而不是像以前只派年紀輕的菜鳥醫師前往服務，這也是彰基董事會的要求與政策。

面對人事更替質疑，陳穆寬指出，人事更替在台大、榮總都很平常，資深的被改革者雖然不滿，但員工對改革的滿意度高達80％以上，創歷史新高。

此外，陳穆寬也向周刊提到，彰基不向病患亂收自費項目，自費率控制得相當好，不趁火打劫，這些年自費率控制在22.2％的成績大家有目共睹，另採購更公開透明且人事任用需利益迴避，提升年輕優秀醫師的待遇等，這些改革也讓少數既得利益者反撲。

至於彰基董事會的態度，彰基董事長吳瑞鵬向鏡周刊表示，董事會全力支持陳穆寬的各項改革，也肯定其改革成效良好，尤其財務狀況更為健全。吳也駁斥網路黑函指陳穆寬「性騷擾護理師、偽造開刀房紀錄」荒謬不實，尤其開刀房資訊己全面透明、資訊化，這樣的謠言不攻自破。

吳也提到有要求院長加強偏鄉醫療，像是資深醫師要能赴偏鄉分院開門診，讓偏鄉患者也能享受得到大城市醫學中心等級的照顧，「沒想到此舉竟造成巨大反彈，董事會始料未及」。吳瑞鵬強調，少數資深醫師因理念不合離開醫院，彰基會給予祝福，「但用不實言論對院長人身攻擊，董事會不能接受」。

「陳穆寬上任4年半，多項改革已獲成效，陳接任院長前一年，彰基年營業額216億元，去年雖有新冠肺炎影響，營業額仍上升到273億元。淨利部分，陳上任前一年是10.5億元，2020年增為19.4億元，而去年的稅前淨利更高達21.2億元。陳任職期間，每年年終獎金都有發放，總院每年2.8個月，其他分院也有高額年終獎金，這4年半，彰基發給員工的獎金就有31億元。」

彰基院牧部主任陳清發告訴鏡周刊，看到離職醫師對彰基的批評真的非常遺憾，但他直言這些改革深具意義，「過去彰基的醫療本業一直走下坡，陳上任後明確、果斷做出處置，多數同仁都支持」。