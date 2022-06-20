親愛的，這並不是愛情！路易莎咖啡X新北市推「數位親密關係暴力防治推廣特展」6/17起登場

路易莎咖啡日前宣布，今年與新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心共同策劃「親愛的，這並不是愛情」數位親密關係暴力防治推廣特展，利用實體與數位展及相關推廣活動，企圖讓更多人認識在數位時代中，親密關係暴力防治的重要性。

繼2019年與蘆葦女力基金會合作，將咖啡豆麻布袋由社區婦女手工製成文創外袋杯提袋，協助弱勢婦女自給自足扭轉生活困境，今年與新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心共同策劃「親愛的，這並不是愛情」數位親密關係暴力防治推廣特展。

台灣是亞洲地區第一個法入家門的國家，而新北市也是全國第一個成立家庭暴力暨性侵害防治中心的城市，路易莎咖啡黃佳雯副總與東吳大學社工系廖美蓮教授都是從新北市家庭暴力暨性侵害防治中心(以下簡稱新北市家防中心)出身，多年來帶著社工魂各自在學界、產業努力實踐，也開啟了本次與新北市家防中心合作之契機。

6/17~6/24舉辦「親愛的，這並不是愛情」數位親密關係暴力防治推廣特展，本次特展由路易莎咖啡與東吳大學社工系性別暴力方案實作課程合作成立的路易莎公益小組承辦，以年輕視角探析數位世代面對親密關係可能引發的課題，籌劃宣導畫作，投入年輕的力量，期待能引起更多的共鳴，喚起社會意識。

作為新一代的年輕咖啡潮牌，路易莎咖啡是全台提供最多、最廣泛免費wifi的連鎖咖啡品牌，在路易莎上網已是生活中的一部分，這也讓路易莎咖啡注意到數位科技對現代人，尤其是年輕人生活的影響；在數位時代，網路定位、交友軟體、社群網站普及，親密關係的相處模式也有了很大的改變，以愛為名執行數位科技控制的恐怖情人可能就在我們身邊。

本次系列宣導活動邀請到知名的女性青年人物插畫家盈青，盈青的畫風情感細膩，筆觸溫柔，此次共繪製了3張畫作，主題手機訊息騷擾、定位控制及社群監控，宣導數位時代恐怖的愛情關係；路易莎更配合圖片印製了防護宣導DM，參觀實體展即可獲得，有指導防護原則及求助管道等資訊提供。

本次系列宣導活動；實體畫展於6/17—6/24日於路易莎咖啡新板傑仕堡門市(新北市板橋區縣民大道二段277號1樓)展出，線上展同步於路易莎官方IG，參與線上展按讚，至全新北市路易莎門市，憑截圖享全飲品9折優惠。(優惠不合併，外送不適用)

另外，路易莎咖啡還有「社工辛苦了，路易莎挺你」活動，於6/17日開展當日致贈100張路易莎禮券給新北市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心，由新北市副市長劉和然代為接受，感謝社工們的付出。

6/24日新北市政府社會局(含新北市政府家庭暴力暨侵害防治中心)員工，憑工作證至指定門市(路易莎咖啡新板傑仕堡門市&路易莎咖啡板橋環球門市)，即享全飲品買一送一。(限同品項同規格，優惠不合併，外送不適用)