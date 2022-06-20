新北親師生平台積點趣點數10倍送　孩子快樂充實 FUN暑假

教育局今(2022)年暑假推出「FUN暑假— 暑假任務」，持續加碼積點趣點數10倍送活動，預告新北學生自6 月27日起至9月11日止，只要登入親師生平臺積點趣即可點數10倍送， 讓學生用線上學習資源自主學習並吸收新知， 而點數累積後可至積點趣商城兌換學習用品及便利商店點數， 陪伴同學快樂放暑假。

教育局表示，今年FUN暑假—暑假任務與PaGamO遊戲學習平 臺、動物星球頻道-動物檢定、均一教育平臺及聯合學苑合作， 攜手打造一系列邊玩邊學的暑假線上學習任務。PaGamO遊戲學 習平臺除了學科任務外，還有一起愛地球、 理財小學堂及小紙盒大學問等核心素養任務， 讓學生以答題佔據領地遊戲方式學習學科課程，豐富又好玩。

動物星球頻道-動物檢定將各種動物特色與行為拍成1至3分鐘的知 識短片，以問答激發學生好奇心與榮譽心，每週更新5題動物知識， 天天都能上線複習。2022均一夏日大作戰活動融合目前均一平臺 上現有之學科、素養課程影片，搭配遊戲化機制限時徽章任務， 讓學生在暑假期間仍保有自主學習動力。聯合學苑則讓學生根據好讀 周報文章所設計的閱讀題目及資訊圖表，引導學生主動探索、思考， 有助提升閱讀理解能力。

新和國小杜奇勳老師表示， 學生平時就很習慣運用親師生平臺裡面學習資源進行學習， 疫情期間不方便到動物園參觀，在暑假時透過「FUN暑假」， 讓學生能不受時間空間限制，透過遊戲複習學科、認識動物， 還可以讓家人陪同協助答題參戰親子共學。

崇林國中今年獲得國中教育會考36分滿級分的何祥誌同學說， 自己沒有參加課後補習， 平時就會利用親師生平臺的學習資源進行加深、加廣學習。「Fun 暑假」讓自己在暑假時可藉由闖關複習功課， 還可以累積實力為高中課程做準備。

教育局長張明文表示， 新北市推動以學生學習為中心的科技輔助自主學習， 全國首創建置親師生平臺，透過單一帳號簽入，至今整合並介接達1 10項學習資源及平臺，包括PaGamO遊戲、均一、 學習吧與因材網四大平臺，更提供跨縣市及三大書商教科書資源。教 師從平臺後端統計資料瞭解學生學習歷程， 因應疫情期間居家線上學習方便檢視學習成效，掌握學習落後學生， 實施差異化教學，讓疫情無礙學習，讓暑假生活更充實。

照片來源：新北市教育局提供