臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超1,078.10億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/6/13~6/17）外資在集中市場總買進金額為3,716.94億元，總賣出金額為4,795.04億元，賣超為1,078.10億元，另統計自2022年年初至6月17日止，外資總買進金額為8兆6,294.81億元，總賣出金額為9兆5,195.19億元，累計賣超為8,900.38億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆6,107.57億元新台幣，占全體上市股票市值的40.34%，較6月10日的20兆8,280.17億元新台幣，減少12,172.60億元。

證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進253,867千股，賣出222,315千股，買超31,552千股。

第二名：中信金：買進168,815千股，賣出154,545千股，買超14,270千股。

第三名：欣興：買進118,640千股，賣出107,055千股，買超11,585千股。

另外，在本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進118,387千股，賣出247,680千股，賣超129,293千股。

第二名：元大金：買進33,844千股，賣出110,470千股，賣超76,626千股。

第三名：台積電：買進72,873千股，賣出144,852千股，賣超71,979千股。