J卡「神」到底！J POINTS卡新戶最高3.5%回饋提供至年底

每年一到6月，卡友最關注的就是信用卡下半年權益調整，富邦J卡 以簡單實在的回饋方式備受市場讚譽，發卡量穩健成長， 目前已正式突破150萬卡大關。為感謝卡友熱情相挺， 台北富邦銀行特地送上大禮，率先宣布ＪPOINTS卡國內消費將 繼續提供最高3.5%回饋至年底。同時，國人最愛去的日本自6/ 10起開放觀光入境，韓國則自6/1起開放短期觀光簽證， 燃起大眾對出國旅遊的期待，J卡也特別瞄準日韓提供加碼， 日韓當地消費享3.88%回饋無上限， 若在當地指定家電賣場或藥妝店消費，另外還可獲最高20%優惠， 讓卡友不分國內外、全年無休開心刷！

北富銀表示，近年來受市場競爭及整體經濟環境影響， 陸續有不少信用卡縮減權益，但J卡上市兩年來始終堅持提供最實在 有感的優質回饋，贏得眾多卡友支持， 流通卡成長率穩居前六大發卡銀行之首， 日前更在國內媒體調查中勇奪民眾愛用神卡第一名殊榮。

為了繼續帶給卡友便利愉快的消費體驗，J卡國內消費回饋決定維持 最高3.5%回饋不變，僅在高消費族群回饋金額上稍作調整。自7 /1起，新申辦J POINTS卡的卡友若綁定LINE Pay，且以北富銀帳戶扣繳信用卡費，最高仍可獲得3.5%回饋 ，如果是已持有J卡的卡友則繼續享有最高3%回饋。其中1%是原 卡片權益，會延續回饋無上限不變，刷越多享越多；另外LINE Pay支付加碼2%~2.5% 或一般消費加碼1%，兩者合計每月回饋以5,000點(元)為限 。如果以LINE Pay加碼2.5%回饋率推算，每月大約要刷卡20萬元以上才有 機會觸及上限，對普羅大眾來說幾乎等同「隱形」， 日常消費回饋跟上半年相比沒有變化，卡友可以繼續放心用，享受J 卡無腦刷的樂趣！

隨著國際邊境管制鬆綁， 悶了兩年的民眾都非常期待海外旅遊重新開放， 下半年Ｊ卡也特別針對日韓旅遊提供3.88%回饋無上限超強優惠 ，不必登錄也無上限門檻， 可說是目前市面上日韓旅遊回饋最優的信用卡， 也被網友喻為全台最強的「旅日神卡」。

北富銀進一步說明，J卡在權益設計上非常貼心， 完全從卡友需求角度出發。在國內回饋上，事前運用大數據技術建立 預測模型，確保99.5%以上卡友不受調整影響； 在國外消費部分，則考慮到大眾悶了許久， 一旦開放旅遊可能產生報復性消費， 加上大量受親友託付的採購需求， 都可能驅動每卡消費金額顯著增長，因此J卡特別推出日韓3. 88%回饋無上限， 希望讓卡友消費的每一塊錢都能實實在在獲得回饋。

以一家四口赴日旅遊為例，每人團費5萬元，全家合計團費20萬元 ，以J卡新戶且綁定LINE Pay支付享3.5%回饋計算，可獲得7,000元回饋；使用J 卡支付當地餐飲、娛樂以及幫親友採購電器、 藥妝和熱門防疫用品等，共花費30萬元，約可獲得11,640元 的回饋，合計一趟旅程可以有近2萬元回饋輕鬆入袋。

J卡不但回饋高，其他與旅遊相關的優惠也非常豐富， 像是深受卡友喜愛的日本一年最高四次爆品伴手禮， 消費滿額可享免費機場接送、免費機場貴賓室等， 都是相當實用的旅遊回饋。從7月起至9月底，到雄獅、易遊網、 可樂、東南、喜鴻、長汎、加利利等7大旅行社刷J卡消費滿額並使 用5期以上分期付款，即可獲得最高限量千元刷卡金。 隨著疫情升溫，現在旅日除了購買家電及藥妝品外， 防疫相關護理用品也成為國人最新採購目標，持J卡到Big Camera和KOJIMA等連鎖家電賣場，或松本清、 札幌藥粧等藥妝店消費，最高可享17%的免稅及通路優惠，搭配J 卡提供的3.88%回饋，總計最高可獲得20%回饋。 北富銀建議下半年有日韓旅遊計畫的民眾可盡早申辦，善用J卡讓旅 程更輕鬆實惠。

近期日圓持續走貶，不少民眾趁著匯率低進行換匯， 為後續旅遊預做準備，J卡也同步推出換匯優惠，只要帶著J卡到北 富銀分行臨櫃辦理日圓現鈔提領或換匯，存戶享帳戶提領現鈔處理費 8折，非存戶享買賣外幣現鈔免收手續費100元， 有需要的卡友不妨把握機會。

北富銀十分重視用戶體驗，不斷推出創新產品及服務滿足大眾需求， 未來更會持續從客戶角度出發，發揮金融專業優勢， 偕同合作夥伴打造更便捷美好的金融體驗，陪伴客戶一起朝「 生活即金融、金融即生活」的願景邁進。

※謹慎理財信用無價，信用卡循環年利率1.68~15%。