國內旅行團解禁！參團不需接種3劑疫苗　可用48小時內快篩陰性證明代替

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心宣布放寬旅客參加旅行團須接種第3劑疫苗規定，即日起未施打3劑疫苗之旅客，可以48小時內之快篩陰性證明代替。

自今年4月22日起，國人參加不特定團員之旅遊團均須完成Covid-19疫苗追加劑(第3劑)接種並出示證明，才能參加旅行團。

考量減輕對觀光產業衝擊、疫苗接種率提高、民眾自主防疫扎實及疫情趨勢將逐漸緩和後，觀光局副局長林信任今天在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布，取消參加國內旅行團須打滿3劑疫苗相關規定。

根據修正後的「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」，放寬旅行團旅客均須完成Covid-19疫苗追加劑之限制規定，未完成3劑疫苗之旅客，只要持出發前48小時內快篩陰性證明即可參團。

交通部觀光局表示，放寬後可提高民眾參團出遊意願，惟仍須遵守中央流行疫情指揮中心相關防疫規定，業者應落實量測體溫、旅客全程佩戴口罩、提供酒精消毒、乾洗手及注意各景點容留人數限制，並呼籲符合施打第3劑資格之民眾及旅行業從業人員儘速施打追加劑，以提升疫苗之保護力，

其餘管理措施所訂防疫事項，亦請旅行社工作人員及旅客共同遵守，「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」可逕至交通部觀光局行政資訊網-因應Covid-19疫情相關規範查詢。