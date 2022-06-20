沒斷過的夢想：台灣自造潛艦的五十年顛簸路

日前韓國《朝鮮日報》的一篇報導說，某韓國廠商加入台灣建造本土設計潛艦的行列，並涉嫌將重要設計圖交給了台灣，而韓國檢察單位已經開始大舉調查，還牽動了德國當局。

這個報導之所以敏感，主要是因為韓國建造潛艦的技術是來自德國，德國並沒有同意韓國可以將此技術提供給第三國，如果報導內容為真，對正在積極打造潛艦的台灣絕對是非同小可。

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所以負責主要承包的台船公司很快地出面否認，指出德國技術是用在3000噸潛艦、但是台灣正在發展的潛艦是2000噸，而且完全是自力設計，雖然目前還不知道風頭是否已經過去，但冷汗肯定是出了不少。

一路荊棘

台灣總統蔡英文從2016年上任以來，對建造潛艦可謂是傾全力支持，就算面對例如用人不當、台灣缺乏必要的技術、有可能貪污舞弊等等指控和質疑，蔡英文在台灣潛艦國造這個項目上立場仍然堅定不移。

台灣的潛艦老舊，也不是什麼秘密，不過可以説從1960年代，潛艦就是台灣最想取得的武器裝備，這個可以追溯到台灣海軍的建軍歷史。

本來二戰結束之後，英國有意將數艘潛艦移交給中華民國海軍，但是船還沒到手，國民黨政府就已經敗北撤退到台灣，移交也就自然作罷。

到了台灣之後，蔣介石政府大規模整肅海軍，政府預算也有限，再加上美國不願意、外交上又與英法交惡，潛艦就停留在思思念念的階段。

蛟龍出海

但是到了1959年，蔣介石政府設法從當時仍有邦交的義大利取得了照現在的説法是「微型」的潛艇，兩艘分別命名為海蛟、海龍的潛艇以套件的方式在台灣組裝。

但是這種潛艇缺乏渡海能力，更沒有魚雷發射的功能，充其量就是載運敵後工作人員到閩北、浙江岸邊執行滲透任務，而且就算是這種任務，前一大段航程也還需要大型艦艇拖曳。

有一說，這兩艘潛艇發揮的最大功能是在淡水河口試航的時候，被美國方面發現，促使美國在1971年決定提供兩艘二戰結束那一年（1945）服役的茄比級（Guppy Class）潛艦。

反潛訓練

被命名海獅和海豹的兩艘茄比級潛艦1974年到台灣服役，算是台灣首次獲得潛艦，不過這個潛艦只能算是「半功能」，因為美國將之限定為反潛訓練，艦上雖然有魚雷發射管、也可以執行施放水雷的任務，但是美國除了提供訓練用的啞彈，拒絕提供戰鬥用的魚雷。

取得茄比級這種「老爺爺潛艦」之後、接下來的許多年，台灣積極爭取美國同意出售潛艦，但是一直不成功，直到1979年終於出現了曙光，不過這道曙光是來自荷蘭。

當時荷蘭的船廠面臨倒閉，經過折衝，荷蘭國會通過出售兩艘「劍魚級」給台灣，原本後續還有四艘，但是荷蘭擔心中國外交報復故而喊停。

命名為海虎和海龍的兩艘潛艦分別在1987和1988投入台灣海軍服役，不過這也宣告台灣取得潛艦進入了停滯期，此後沒有一個具備傳統柴電動力潛艦生產能力的國家願意出售或者技術轉移給台灣。

沒斷過的夢想

2003年，當時的美國總統布希宣佈出售台灣八艘傳統柴電動力潛艦，但是美國海軍的潛艦全部都是核動力、本身已經多年不生產這種潛艦，在外交和實際狀況的考慮之下，這筆軍售案最後成為了美國的口惠、台灣的失望。

不過這並不意味著台灣放棄取得潛艦，相關的消息在後來的多少年之間一直沒停過，其中有傳出美國出面購買二手日本潛艦再轉售台灣的説法，不過被日本否認。

2010年再傳出希臘因為金融危機無力支付向德國訂購潛艦的款項，因此有國際軍火掮客居間操作、意圖轉售台灣的謠言，當時還引起德國外交官員的注意。

夢想如何成真

到了現在，台灣最新的潛艦也已經服役34年，更遑論海獅與海豹這兩艘已經年過七十的老古董，台灣如果要防衛南方和東海岸這兩塊最適合潛艦出沒的海域，現有的四艘潛艦不論是質還是量都是力有未逮。

雖然傳説台灣是延攬了多個國家的工程與設計人員提供技術和知識，但是從零開始地打造本土設計製造的潛艦，台灣除了重工業基礎相對較弱、外交的處境也令所要面對的挑戰和困難超過了其他國家。

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更重要的是台灣除了自己生產潛艦之外，似乎也沒有其他較為可行的路，所以急需潛艦的台灣，在「潛艦國造」上有著不能失敗的壓力，而面對兩岸軍事日益傾斜，這個壓力只會更大，五十多年來的夢想，如今似乎格外地需要成為事實。

作者詹威克簡介：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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