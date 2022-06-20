Häagen-Dazs香草冰淇淋驗出農藥殘留　即起接受退貨退款

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）哈根達斯Häagen-Dazs今（20）日宣布，進口的香草品脫冰淇淋與香草桶裝冰淇淋，在輸入查驗時檢出含有極微量殘留農藥，即日起提供消費者免費退貨退款。

根據知名冰淇淋品牌哈根達斯的聲明稿，這次進口的香草冰淇淋品脫杯（有效日期20230413）與香草桶裝冰淇淋（有效日期20221026），在輸入查驗時檢出有極微量殘留農藥ethylene oxide。

哈根達斯解釋，香草冰淇淋品脫杯為市售的473毫升包裝，桶裝冰淇淋則是餐飲通路專用，此次未符合標準的桶裝營業用，目前皆未流入市面 ，因此請消費者放心食用店內的香草冰淇淋。

哈根達斯表示，為保障消費者權益，已在第一時間將這二批有疑慮的產品進行封倉並停止出貨，同時更進一步預防性自主下架有疑慮相關批號香草冰淇淋杯裝產品，並提供客戶退貨及消費者退款。​

哈根達斯說，已第一時間通報全球總部，經總部確認回覆表示，全球各地哈根達斯流通販售的產品，皆未獲得任何相關通報，並且全球原料供應商皆遵守歐盟與進口國相關國際法規規範，哈根達斯產品中並無使用環氧乙烷，因此對於此次抽驗的結果，我們與全球總部正積極謹慎的釐清各環節，並積極配合台灣主管機關執行相關查驗作業，共同守護消費者權益。

​針對此二批預防性自主下架有疑慮相關批號的香草冰淇淋杯裝產品，若消費者有所疑慮，哈根達斯即日起提供以下免費退款方式：​

​香草冰淇淋品脫杯(473毫升)​

凡於實體通路購買有疑慮相關批號香草冰淇淋杯裝產品的消費者，持2022年4月26日之後的購買證明(含紙本發票/電子發票/雲端載具)，可至原購買通路依照各通路退款辦法即可辦理，退款期限至2022年8月31日止。​

另於電商通路或7-ELEVEN購買有疑慮相關批號香草冰淇淋杯裝產品的消費者，可憑2022年4月26日之後的購買證明(含紙本發票/電子發票/雲端載具)至線上申請退款，退款期限至2022年8月31日止。​

線上退款連結/QR code：https://bit.ly/3b9mT2s ​

針對退費方式或產品有相關疑慮可聯繫客服信箱taiwan.customerservice@genmills.com或撥打客服專線：0800-056-118。​