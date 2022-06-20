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【6/20台灣本土+35596　死亡+144】陳時中解隔首日未現身　羅一鈞：部長仍快篩陽

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/20 14:23
【6/20台灣本土+35596　死亡+144】陳時中解隔首日未現身　羅一鈞：部長仍快篩陽

14:36更新

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增35,632例COVID-19確定病例，分別為35,596例本土個案及36例境外移入；另確診個案中新增144例死亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日為指揮官陳時中解隔首日，但由於陳指揮官自行快篩結果仍陽姓，且有輕微咳嗽症狀，目前採居家、視訊辦公方式。

繼陳時中６月12日確診後，指揮中心的重要長官陸續染疫，這幾日皆由代理發言人羅一鈞獨撐記者會，但今日凌晨起，陳時中隔離期滿，下午卻依然沒現身疫情記者會。對此，羅一鈞解釋，因部長仍然快篩陽性，且仍有輕微咳嗽症狀，因此採居家辦公、視訊開會，不便出席記者會。

羅一鈞說，按現行防疫規定，7天隔離期滿後不需快篩依然可外出上班，即便快篩陽也不需要延長隔離期，但部長為了不影響與會媒體和受訪長官，採取較高規格防疫方式不出席記者會。

指揮中心表示，今日新增之35,596例本土病例，為16,811例男性、18,764例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布以臺中市(5,312例)最多，高雄市(5,280例)居次，排名第三至五為新北市(4,267例)、臺南市(3,123例)、桃園市(3,097例)。

指揮中心指出，今日新增144例本土病例死亡個案，為83例男性、61例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、139例具慢性病史、91例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月3日至6月17日，死亡日期介於5月12日至6月17日。

指揮中心說明，今日新增36例境外移入個案中，為27例男性、9例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自日本、德國、泰國、法國及越南(各1例)移入，另31例感染國家調查中。入境日介於今年6月4日至6月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,330,695例確診，分別為13,859例境外移入、3,316,782例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計5,365例COVID-19死亡病例，其中5,350例本土，個案居住縣市分布以六都最多，依序為新北市1,513例、臺北市823例、臺中市449例、桃園市423例、高雄市407例、臺南市295例；另15例為境外移入。
新冠肺炎
陳時中
快篩陽

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