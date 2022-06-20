極右派議會席次創新高 分析：反馬克宏極左派選民倒戈

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）法國國會大選第二輪投票於巴黎時間19日登場，總統馬克宏領導的「同在聯盟」失去國會絕對多數優勢；左派陣營成為第二大勢力但與執政黨分歧巨大，極右派則獲得前所未有的代表席次。專家分析，右派的勝利體現反馬克宏情緒跨越黨派意識，馬克宏執政面臨巨大挑戰。

根據Ifop、《世界報》以及Ipsos發布開票預測，國民議會577個總席次，同在聯盟（Ensemble）預計拿下235至246席，第一輪選舉領先的左派陣營「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES） 預計取得141到163席，極右翼「國民聯盟」（RN）將獲得歷史新高的 85至90席。而《法新社》引述法國內政部公布數據，同在聯盟贏得245席，低於掌握絕對多數所需的289席次門檻，而NUPES與國民聯盟分別奪得135及89席。

本次僅逾５成3的投票率也差強人意，英國奇切斯特大學（University of Chichester）法國政治學教授史密斯（Andrew Smith）表示，這反應了當前法國反體制情緒的高漲。他認為棄權是一種抗議形式與幻滅的標誌，而國民聯盟的勝利則是由這些抗議的意志所驅動。

《BBC》報導，5月甫上任的總理柏納（Elisabeth Borne）則是表示，有鑒於當前法國在國內與國際上所面臨的風險，本次選舉結果對法國是一種風險，「我們將從明日起致力於建立一個可行的多數」。然而報導也指出，當議會中最大兩股勢力對合作毫無興趣時，這些話語也顯得牽強。畢竟馬克宏與梅蘭雄在碳中和、就業、退休門檻等議題與有重大分歧，例如馬克宏計畫將退休年齡自62歲上修到65歲，而梅蘭雄則矢言將退休門檻降至60歲。

左派的勝利

而在4月總統大選首輪落敗的「左翼不屈法國」（LFI）黨魁梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon），數月內力挽狂瀾，集結社會黨（PS）、法國共產黨（PCF）與歐洲生態-綠黨（EELV）在國會第一輪選舉中取得領先。 儘管第二輪選舉出爐，NUPES在成為國會第二大勢力，但並未如極左派期望搶下總理寶座，展開「左右共治」。

極右派的新高

雷朋（Marine Le Pen）領導的極右派能斬獲89席次可謂始料未及。儘管民國民聯盟在首輪投票表現優於預期，選前民調與分析估算極右派最終獲席次也僅在20至50個席位之間，這還遠高出該黨2017年的民調值。

諾丁漢大學（Nottingham University）法國政治學教授史密斯（Paul Smith）表示，獲得89席的表現非比尋常，任何民調與分析都未預見。雷朋在總統大選第二輪中看似早已被淘汰，而她也未加入國民議會的選戰中，而事實顯然並非如此。

痛失多數優勢：反馬克宏集團

報導指出，採中間溫和路線的的馬克宏甫順利連任，儘管所領導的同在聯盟失去絕對多數優勢，依然是議會最大黨。然而大批左、右派的選民厭惡馬克宏也是事實，而這是也是影響法國選舉的關鍵。

在總統大選中，數以百萬計的左派選民為阻止雷朋掌權，將馬克宏送上王座，因此去假設極左派選民會為推翻馬克宏而投給極右派是相當誇張的。然而從結果來看，似乎有大量的NUPES選民在極右派與中間派的對決中導向極右。同理，史密斯表示，國民聯盟在議會選舉中的勝利，顯然歸功於反馬克宏集團，而他懷疑「對馬克宏的厭惡強烈到足以讓NUPES選民都能改投國民聯盟。」