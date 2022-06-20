3歲確診童　哮吼併糖尿病酮酸中毒死亡　台灣醫師：「呼吸深且急、還會聞到水果味」是警訊

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合整理報導）昨（19）日新增一名3歲男童死亡個案，死因為哮吼合併心肺衰竭、糖尿病酮酸中毒。醫師提醒，酮酸中毒未必有前兆，但是當小孩出現呼吸深且急、還會聞到水果味，或有腸胃道不適、噁心、嘔吐等症狀，可能就與糖尿病酮酸血症酸中毒有關。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，這名男童本身有慢性腦部神經系統疾病，6月7日發燒至攝氏40度、快篩陽性，11日出現咳嗽、嘔吐、活動力降低，送至急診後發現呼吸喘及呼吸雜音，診斷為哮吼合併呼吸窘迫，在入住兒科加護病房後，新診斷出糖尿病酮酸中毒，屬於糖尿病重症，因此給予胰島素治療，但14日仍不幸因敗血症休克、急性心肺衰竭，急救無效死亡，死因為哮吼合併心肺衰竭、糖尿病酮酸中毒。

綜合媒體報導，振興醫院營養治療科主任蔡世澤分析，有可能是新冠病毒感染後攻擊其胰臟的極端情形，但因沒有男童的詳細資料，無法直接斷定原因。

兒科急診醫師吳昌騰則提醒，兒童第一型糖尿病發病有時候會特別急，若未及時治療，患者可能會出現高血糖、糖尿病酮酸血症中毒，嚴重恐致死。

馬偕醫院小兒新陳代謝科主治醫師黃世綱表示，第一型糖尿病被歸類為免疫系統相關疾病，目前醫界認為是多因素所造成的；包括遺傳、環境、病毒感染等，造成自體免疫系統去攻擊胰島細胞，導致體內無法製造足夠的胰島素控制血糖，所以又被稱之為「胰島素依賴型糖尿病」。

若發現孩子出現呼吸深又急、且有丙酮水果味，或出現煩躁、嘔吐、腹痛、乏力、精神不好等，就得當心是糖尿病酮酸血症酸中毒。

吳昌騰說明，由於病因複雜、無法預知及預防，因此當有上述症狀，應盡早就醫檢查。一旦確診為第一型糖尿病，也務必配合治療及定期追蹤，好好控制血糖，以避免併發症纏身。

《糖尿病酮酸中毒小百科》※資料來源：財團法人糖尿病關懷基金會、中國醫藥大學附設醫院※

糖尿病酮酸中毒是指體內胰島素分泌嚴重不足，葡萄糖無法進入細胞內而堆積在血液中，使得血中葡萄糖值偏高，但因缺乏胰島素身體組織無法利用血中葡萄糖，而身體的肌肉或重要器官需要能量，所以會分解體內的脂肪來提供熱能，大量的脂肪分解就會產生大量的酮體，若進一步沒有控制好血糖，就會造成糖尿病酮酸中毒，嚴重可能會導致昏迷、休克死亡。

酮酸中毒可能會有以下症狀， 但不會全部都有：