台灣中央銀行：NFT投資風險高　國際間已有監理機關發出警示

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）針對藝術品拍賣、新遊戲模式及名人參與，帶動NFT炒作熱潮，中央銀行示警，目前NFT僅是加密資產交易的小眾市場、流動性低，購入後不易轉手，且研究指出，NFT發行時即第一手購入者，僅28.5%在轉賣時獲利；即使NFT真能代表商品所有權，其投資風險高，不適合作為一般大眾的投資標的。

中央銀行在理監事會議會後參考資料中特別以「去中心化金融（DeFi）及非同質化代幣（NFT）之發展與風險議題」，提醒大眾注意投資相關風險。

央行指出，加密貨幣市場不斷出現新名詞或題材，從早期的去中心化運算平台到近年興起的DeFi與NFT，往往能博得大眾的關注，惟熱潮似乎逐漸消退。迄今，加密貨幣仍是虛擬世界投機或投資工具，對於實質經濟發展鮮有貢獻，而相關交易潛藏洗錢、資恐等非法金流。

央行進一步說，DeFi與傳統金融的不同之處除技術外，其標的為加密資產，而傳統金融標的則為受監理保障的金融商品。目前DeFi市場上投入資金逾900億美元，卻因資安問題常成為駭客攻擊目標，據研究統計，今年1~4月全球共有約16.8億美元的加密資產遭竊，DeFi即占97%。目前正在監管範圍外發展，卻已衍生諸多風險，包括資訊不對稱與詐欺、市場誠信、非法活動、營運與技術、治理和外溢到傳統金融市場等6大風險。

央行接著說，NFT前身是比特綜衍生出的有色幣(Colored Coin)，是一種區塊鏈上發行的數位代幣，每個NFT在區塊鏈上都是唯一、非同質化及不替代的(non-fungible)。2017年加密龐克(CryptoPunks)及謎戀貓(CryptoKitties)曾引發一波熱潮，近年更因藝術品拍賣、新遊戲模式及名人參與，帶動NFT炒作風潮。

在NFT市場發展現況中，央行提到，藝術品與收藏品為目前NFT市場交易的主流，遊戲類別雖因去年受益於「邊玩邊賺」的炒作熱潮，讓交易筆數攀升；就整體交易金額，仍以單價較高的藝術品與收藏品類別占大宗。

央行指出，NFT只是加密資產交易的小眾市場，流動性低，購入後不易轉手。目前用來發行各種加密資產的以太坊平台，活躍錢包數約40萬個，但NFT活躍錢包數不及2萬個、占比僅4%，且較去年11月單日近12萬個的高峰已大幅減少。此外，NFT經初級市場上市銷售後，在次級市場的轉手率不高。

對於NFT的挑戰與風險，央行表示，NFT只是一種區塊鏈上的特殊貨幣，可用來記載任意數據，是否可表彰其代表商品的所有權，尚有疑義。即使NFT真能代表商品所有權，其投資風險仍然很高，不適合作為一般大眾的投資標的。

央行指出，這是由於，NFT市場充斥虛偽交易，藉此營造NFT交投熱絡的假象，且多數參與者並未獲利。據Chainalysis研究指出，NFT發行時即第一手購入者，僅28.5%在轉賣時會獲利；另在區塊鏈上產製出的NFT，有三分之一最終未能銷售出去。

央行說，NFT雖具備唯一性、不可替代等特性，仍存在諸多風險，假如未來NFT能克服實務上與法律上關於數位商品權利定位與歸屬的問題，或有潛力形成該等商品交易的另類市場。央行提醒，一般大眾如要作為投資標的，須審慎為之。

央行接著說，除取得NFT並不一定代表取得商品的所有權、消費者可能買到抄襲、詐騙或造假的NFT外，NFT與比特幣等其他加密資產使用相同的區塊鏈技術，也連帶承擔相同的技術風險；買賣NFT也可能涉及洗錢等不法交易；此外，將NFT碎片化亦可能會涉及證券發行等募資或吸金行為；由於大多數國家尚未將NFT納入監理，難以期待消費者受到周延的保護。

央行提醒，針對NFT的投資風險，近期國際間已有監理機關發出警示。