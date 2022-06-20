台灣農航所「空中教室」　新增航攝影像立體觀測教學

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會林務局農航所今(20日)天表示，自6月23日起將辦理2梯次的空中教室—「航遙測圖資供應平台」推廣課程，今年新增航攝影像立體觀測之方法教學，並分別開放給中彰投及雲嘉南地區縣市政府及其所屬機關同仁報名參加，近期亦將推出參訪課程給社會大眾。

農航所是全國唯一的專業航攝機關，累積60多年來上百萬張的航空照片，不僅對外提供民眾查詢、購買，也是各級政府進行各項業務的地理資訊影像來源，為幫助政府機關善加應用農航所各項圖資及服務，每年舉辦「航遙測圖資供應平台」推廣課程，內容除介紹各項圖資及應用系統外，還透過講師示範操作，帶參訓人員學習以GIS軟體介接使用農航所全臺鑲嵌正射影像、各版次正射影像、福衛影像及無人機影像等豐富圖資，今年度更新增航攝影像立體觀測之方法教學，以使用簡易工具與免費軟體進行教學，希望能使瞭解該項技術之實務應用，未來可以自行運用於執行相關業務。

農航所表示，預訂於6月23-24日辦理2梯次的空中教室—「航遙測圖資供應平台」系統推廣暨教育訓練線上視訊課程，分別開放給中彰投及雲嘉南地區縣市政府及其所屬機關、法務部調查局及所屬機關、地方法院及檢察署等機關同仁報名參加。

有興趣的一般社會大眾也別失望，農航所表示，因應疫情升溫，近期也推出線上參訪課程活動，課程包括航拍人員在飛機上執行空拍任務方式、影像產製過程、影像如何進行立體判釋以及無人機搭載熱感儀技術協助多元生態調查等，內容精彩豐富，歡迎各界申請線上參訪，申請方式請參閱農航所官網。