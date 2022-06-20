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【快訊】台灣6/20上午9點05分發生規模6.0顯著有感地震　花蓮縣地區最大震度5弱

震央位置：北緯23.68°　東經121.47°, 即花蓮縣政府南南西方 37.7 公里 (位於花蓮縣光復鄉); 震源深度：6.8公里

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/20 09:16
【快訊】台灣6/20上午9點05分發生規模6.0顯著有感地震　花蓮縣地區最大震度5弱

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央氣象局今(6/20) 上午發布【 第059號顯著有感地震 地震報告 】如下:

發震時間：111年06月20日09時05分07秒

震央位置：北緯23.68°　東經121.47°

震源深度：6.8公里

芮氏規模：6.0

相對位置：花蓮縣政府南南西方 37.7 公里 (位於花蓮縣光復鄉)

各地震度級：

● 花蓮縣地區最大震度5弱

　5弱：光復

　4級：磯崎、西林、水璉、鹽寮、銅門、花蓮市、紅葉、西寶

　3級：玉里、太魯閣、富里、和平

　2級：秀林

● 臺東縣地區最大震度4級

　4級：長濱

　3級：成功、東河、池上

　2級：海端、利稻、鹿野、臺東市、綠島

　1級：卑南、達仁、蘭嶼

● 南投縣地區最大震度4級

　4級：玉山

　3級：奧萬大、合歡山、日月潭

　2級：信義鄉、埔里、魚池、國姓、竹山、名間、南投市

● 臺中市地區最大震度3級

　3級：梨山、梧棲

　2級：德基、烏石坑、霧峰、臺中市、大甲

● 嘉義縣地區最大震度3級

　3級：阿里山、民雄、太保市、番路、義竹

　2級：大埔

● 雲林縣地區最大震度3級

　3級：草嶺、古坑、土庫、水林、斗六市

　2級：四湖、麥寮

● 宜蘭縣地區最大震度3級

　3級：南山、武塔

　2級：澳花、大同、牛鬥、冬山、蘇澳、內城、宜蘭市、南澳、頭城

　1級：龜山島

● 彰化縣地區最大震度3級

　3級：員林

　2級：彰化市、大城

● 嘉義市地區最大震度3級

　3級：嘉義市

● 臺南市地區最大震度3級

　3級：七股

　2級：東山、楠西、新化、佳里、善化、臺南市、永康

● 新北市地區最大震度3級

　3級：五股

　2級：新店、新北市、五分山、淡水

　1級：雙溪、三貂角、萬里、石門

● 高雄市地區最大震度2級

　2級：桃源、甲仙、旗山、楠梓

　1級：六龜、壽山、高雄市

● 苗栗縣地區最大震度2級

　2級：鯉魚潭、三義、南庄、苗栗市、竹南

● 桃園市地區最大震度2級

　2級：三光、中壢、桃園市、新屋

● 新竹縣地區最大震度2級

　2級：峨眉、關西、竹北市、竹東

　1級：五峰

● 新竹市地區最大震度2級

　2級：新竹市

● 臺北市地區最大震度2級

　2級：木柵、臺北市

　1級：陽明山

● 屏東縣地區最大震度2級

　2級：九如、屏東市

　1級：三地門、瑪家、新埤、春日、小琉球、恆春、南灣、鵝鑾鼻

● 澎湖縣地區最大震度1級

　1級：東吉島、馬公市

● 基隆市地區最大震度1級

　1級：基隆市
花蓮
地震
顯著有感

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