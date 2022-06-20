【快訊】台灣6/20上午9點05分發生規模6.0顯著有感地震　花蓮縣地區最大震度5弱

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央氣象局今(6/20) 上午發布【 第059號顯著有感地震 地震報告 】如下:
發震時間：111年06月20日09時05分07秒
震央位置：北緯23.68° 東經121.47°
震源深度：6.8公里
芮氏規模：6.0
相對位置：花蓮縣政府南南西方 37.7 公里 (位於花蓮縣光復鄉)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度5弱
5弱：光復
4級：磯崎、西林、水璉、鹽寮、銅門、花蓮市、紅葉、西寶
3級：玉里、太魯閣、富里、和平
2級：秀林
● 臺東縣地區最大震度4級
4級：長濱
3級：成功、東河、池上
2級：海端、利稻、鹿野、臺東市、綠島
1級：卑南、達仁、蘭嶼
● 南投縣地區最大震度4級
4級：玉山
3級：奧萬大、合歡山、日月潭
2級：信義鄉、埔里、魚池、國姓、竹山、名間、南投市
● 臺中市地區最大震度3級
3級：梨山、梧棲
2級：德基、烏石坑、霧峰、臺中市、大甲
● 嘉義縣地區最大震度3級
3級：阿里山、民雄、太保市、番路、義竹
2級：大埔
● 雲林縣地區最大震度3級
3級：草嶺、古坑、土庫、水林、斗六市
2級：四湖、麥寮
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：南山、武塔
2級：澳花、大同、牛鬥、冬山、蘇澳、內城、宜蘭市、南澳、頭城
1級：龜山島
● 彰化縣地區最大震度3級
3級：員林
2級：彰化市、大城
● 嘉義市地區最大震度3級
3級：嘉義市
● 臺南市地區最大震度3級
3級：七股
2級：東山、楠西、新化、佳里、善化、臺南市、永康
● 新北市地區最大震度3級
3級：五股
2級：新店、新北市、五分山、淡水
1級：雙溪、三貂角、萬里、石門
● 高雄市地區最大震度2級
2級：桃源、甲仙、旗山、楠梓
1級：六龜、壽山、高雄市
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：鯉魚潭、三義、南庄、苗栗市、竹南
● 桃園市地區最大震度2級
2級：三光、中壢、桃園市、新屋
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：峨眉、關西、竹北市、竹東
1級：五峰
● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市
● 臺北市地區最大震度2級
2級：木柵、臺北市
1級：陽明山
● 屏東縣地區最大震度2級
2級：九如、屏東市
1級：三地門、瑪家、新埤、春日、小琉球、恆春、南灣、鵝鑾鼻
● 澎湖縣地區最大震度1級
1級：東吉島、馬公市
● 基隆市地區最大震度1級
1級：基隆市