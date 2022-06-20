台灣民進黨新竹市長林智堅•任期未到即參選桃園市長　國民黨參選人張善政: 選民會自己判斷

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨桃園市長參選人張善政今天（6/20)前往龜山區拜會地方人士，對於民進黨要徵召林智堅，他表示尊重、不批評，至於林智堅還有任期就決定到桃園市參選，他相信選民會有自己的選擇。

民進黨選對會18日開會，一致同意建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長（左）、新竹市副市長沈慧虹（中）參選新竹市長、立委蔡適應參選基隆市長（右）。（圖/中央社)

張善政上午前往龜山區拜訪前全國水利會總會長、前總統府國策顧問李總集，並與地方人士進行短暫會談，針對地方的現況及展望交換意見。

張善政在會談前接受媒體聯訪，對於媒體詢問，針對民進黨徵召新竹市長林智堅參選桃園市長的看法，張善政說，先前就表示過，不管民進黨派什麼人來選桃園，只要是願意真心為桃園奉獻，都是好事情。

媒體詢問 會不會喊話林智堅趕快請辭新竹市長。張善政表示，林智堅在新竹市還有任期就決定來桃園市參選，這是林智堅的選擇，將來選民也會有自己的選擇。有關林智堅的選擇不會去批評，會聚焦以後團隊在對桃園市的政見上。

媒體又問，林智堅比較年輕，是否擔心影響年輕選票。張善政認為，年資也是一種經驗的指標，所以年輕人最後會用他們明亮的眼睛，看是誰對桃園才會有貢獻的政見，年輕人不會只迷戀於年紀這一項因素。

對於媒體詢問，民進黨在確定人選後就立刻團結，國民黨似乎還在整合。張善政認為，整合方面確實是會花時間，但已漸入佳境他不擔心。對於先前桃園市議會議長邱奕勝找議員吃飯，那天是因為行程排滿所以調不出時間，他認為會隨著時間越來越好。

對於媒體追問，龍潭區是立法委員呂玉玲的選區，是否計劃打招呼。張善政說，呂玉玲很清楚他在龍潭工作的12年，不用打招呼，自己隨時都有對呂玉玲表達善意，所以未特別通知。前幾天也衷心預祝呂玉玲生日快樂，雖然沒有見面，不過對她的善意是非常清楚、永遠不會變的，時機成熟會邀請她到龍潭家裡坐坐。

民進黨選對會18日宣布徵召新竹市長林智堅參選下屆桃園市長，桃園市議會民進黨團昨(19日) 邀請黨籍議員、下屆提名議員參選人舉辦挺林智堅選桃園市長記者會，以團結一致的行動力挺。

昨共有19名現任市議員、12名參選人出席，加上民進黨桃園市黨部主委張丞儀共30多人出席活動，一群人手舉桃園隊、加油、挺智堅等手牌，並高喊「堅定向前走、團結拚勝選」等口號，以行動力挺林智堅。

桃園市議會民進黨黨團總召黃景熙表示，8年前鄭文燦擔任第一屆桃園市長，經過8年歷練，桃園市在任何建設及福利上都讓全國矚目，人口、福利及建設都是名列前茅，18日選對會徵召林智堅參選桃園市長後，不只讓候選人放心，全桃園市的百姓也會放心；在鄭文燦8年任內，把桃園的建設藍圖一一定案、甚至推動，需要一個可以延續鄭文燦政績的好市長。

對於外界「空降」的質疑，黃景熙指出，日治時期新竹州包括桃竹苗，不管是產業、人口結構，新竹跟桃園同質性高，而且兩個人政績都是五星級市長，希望未來鄭文燦的建設政績可以延續，也是大家所引頸期盼的。

張丞儀表示，不管是新竹市立動物園改建、兒童醫院新建，林智堅政績民眾有目共睹，桃園市黨部、市議員會全力支持林智堅參選桃園市長，鄭文燦在桃園市的8年政績，林智堅是最佳接棒人選，大家會堅定意念，一起團結向前。

民進黨中執委、桃園市議員呂林小鳳則指出，選對會在5、6月間不斷滾動式民調，並參訪地方人士，經多次民調還是林智堅最高；新竹有竹科，與桃園市形成產業科技藍帶，相信林智堅會帶領桃竹區半導體產業，建立密切連結，讓桃園成為台灣產業發展的火車頭。

民進黨平鎮區市議員參選人王珮毓表示，8年前47歲的鄭文燦用遠見擘劃城市藍圖，讓桃園市成為年輕人首選的宜居宜業城市，使桃園人口從205萬成長至226萬人；8年後，總統蔡英文徵召47歲的林智堅，以卓越的行政領導能力，相信能帶領桃園堅定向前，並發揮母雞帶小雞的效果，讓民眾遇見更好、更棒的未來。

民進黨選舉對策委員會18日開會後一致同意，新竹市長人選將由竹市副市長沈慧虹接棒參選。沈慧虹表示，她會努力爭取新竹市民的認同，繼續延續幸福的施政。

由民進黨主席蔡英文領軍的選對會18日召開會議，會中同意新一波提名名單，包括基隆市徵召蔡適應、桃園市徵召林智堅、新竹市由沈慧虹披掛上陣，預計6月22日中執會討論後正式提名。

沈慧虹18日晚間在臉書發文表示，7年半以來自己和林智堅共同合作，完成許多重大的公共建設，林智堅的施政成績有目共睹，媒體的民調也多次獲得五星市長的榮耀，也為新竹人帶來莫大的光榮感。

沈慧虹說，林智堅留下一個堅強的市政團隊，肯做事、會做事的公部門風氣，這些都是新竹這座城市共享的資產，她也會努力爭取新竹市民的認同，繼續延續幸福的施政。