〈財經主筆室〉金控合併題材炒翻天有影無？ 金管會該介入管一管

新光金(2888)、台新金(2887)究竟是要真合併？還是假合併？至今真是讓市場投資人摸不著頭緒，除了新光金及台新金外，如今又牽扯到永豐金(2890)及玉山金(2884)兩家金控，甚至整個金融股走勢都受到影響，金管會真該介入好好了解合併的真假，亦或者只是刻意藉題發揮，目的只是為了股價炒作？
為何會有人質疑兩金控並非有意真合併，合併案只是為了炒作股價呢？市場資深人士指出，新光金及台新金兩家金控合併的可能性，結果幾乎是等於零。就以最近新光三越董監改選，副董大位至今持續懸而未決結果來看，就不難理解兩家金控並無合併的可能。
新光三越本月初於股東會改選董事，原本預計在上周一(13日)就要選出董事長、副董事長。不過，就是因泛新光集團對副董事長人選有不同意見，其中，新光金大股東吳東進，屬意由弟弟吳東昇接任，但台新金的吳東亮一派則支持現任總經理吳昕陽，因此連續2次董事會後，至今都未選出副董事長。
吳東進、吳東亮兩兄弟在新光三越副董人選直接對決、彼此互不相讓情況來看，新光金及台新金的合併有可能嗎？至少在哪家金控是存續公司？哪家金控是消滅公司？實在看不出有誰會主動退讓？兩兄弟在這點上似乎就很難達成一致看法及結論。
合併題材是在4月底新光金董事會上，由大股東洪家以臨時動議方式，提案以成立工作小組的方式研究兩家金控的合併案，使得同屬泛新光集團兩家金控是否合併，再掀市場話題。
當時，金管會針對媒體詢問對兩家金控合併看法，官員還煞有其事的回答表示：金融機構是否合併涉及股東意願，尊重市場機制。但金管會審查重點主要聚焦四大重點，包含財務與資本結構健全、資金來源妥適性、守法性，以及投資後的健全經營。
未料，新光金5月20日董事會通過，成立研議與台新金或其他金控合併的可行性研究小組後，6月2日台新金董事會也決議啟動新光金合併的可行性評估，董事長吳東亮更在股東會上，針對股東發言詢問合併事宜時表示：我們會努力。
兩家公司短時間內分別拋出合併訊息，增添外界想像空間，讓人對新光金、台新金合併一事，似乎越來越「有影」，只是，新光三越副董人選難產，擺明著就是兩兄弟之爭，這又讓人覺得霧裡看花，搞不懂兩兄弟葫蘆裡賣什麼藥？
金控合併及經營權之爭向來是股價炒作最佳題材，就以2016年，市場傳出潤泰集團傳尹衍樑在2個月內，透過「鑒機資產管理公司」持續吃貨，持有2成的中信金股權，企圖買下中信金股權，以影響中信金明年6月的董監改選，最後入主雖然未成真，但介入改選題材還是讓尹衍樑順利逢高獲利了結出場。
新光金及台新金兩家金控合併話題，到底有沒有對股價造成波動？據統計，就在台新金6月2日董事會決議成立合併研究委員會，宣布啟動與新光金合併的可行性評估後，包括新光金及台新金兩檔股票，在次一交易日股價均出現大漲，而且交易量同步放大，均創近一個多月來最大量，但股價卻自此之後節節下挫。
再者，新光金對外還表示不排除與其他金控合併可能，導致包括永豐金及玉山金遭市場點名，被列為遭合併的可能對象之一，而永豐金總經理朱士廷被媒體問及合併可能時回答：未被任何人徵詢過。
根據統計，台新金目前股東人數為43萬5,287人、新光金股東人數46萬671人、永豐金股東人數31萬4,730人、玉山金股東人數50萬1,548人，4家金控股東人數合計就超過171萬人以上，金控合併題材對投資人投資判斷可能造成的影響，並不算太小。
公司拋出合併題材，對外表示設專責小組進行研究，只是所謂的研究，時間是可長可短，但對股價走勢影響卻不小，新光金及台新金究竟是真合併還是假合併？金管會有必要深入了解看看。