〈財經主筆室〉金控合併題材炒翻天有影無？ 金管會該介入管一管

新光金(2888)、台新金(2887)究竟是要真合併？ 還是假合併？至今真是讓市場投資人摸不著頭緒， 除了新光金及台新金外，如今又牽扯到永豐金(2890)及玉山金 (2884)兩家金控，甚至整個金融股走勢都受到影響， 金管會真該介入好好了解合併的真假，亦或者只是刻意藉題發揮， 目的只是為了股價炒作？

為何會有人質疑兩金控並非有意真合併，合併案只是為了炒作股價呢？市場資深人士指出，新光金及台新金兩家金控合併的可能性， 結果幾乎是等於零。就以最近新光三越董監改選， 副董大位至今持續懸而未決結果來看， 就不難理解兩家金控並無合併的可能。

新光三越本月初於股東會改選董事，原本預計在上周一(13日)就 要選出董事長、副董事長。不過， 就是因泛新光集團對副董事長人選有不同意見，其中， 新光金大股東吳東進，屬意由弟弟吳東昇接任， 但台新金的吳東亮一派則支持現任總經理吳昕陽，因此連續2次董事 會後，至今都未選出副董事長。

吳東進、吳東亮兩兄弟在新光三越副董人選直接對決、 彼此互不相讓情況來看，新光金及台新金的合併有可能嗎？ 至少在哪家金控是存續公司？哪家金控是消滅公司？實在看不出有誰 會主動退讓？兩兄弟在這點上似乎就很難達成一致看法及結論。

合併題材是在4月底新光金董事會上， 由大股東洪家以臨時動議方式， 提案以成立工作小組的方式研究兩家金控的合併案， 使得同屬泛新光集團兩家金控是否合併，再掀市場話題。

當時，金管會針對媒體詢問對兩家金控合併看法， 官員還煞有其事的回答表示：金融機構是否合併涉及股東意願， 尊重市場機制。但金管會審查重點主要聚焦四大重點， 包含財務與資本結構健全、資金來源妥適性、守法性， 以及投資後的健全經營。

未料，新光金5月20日董事會通過， 成立研議與台新金或其他金控合併的可行性研究小組後，6月2日台 新金董事會也決議啟動新光金合併的可行性評估， 董事長吳東亮更在股東會上，針對股東發言詢問合併事宜時表示： 我們會努力。

兩家公司短時間內分別拋出合併訊息，增添外界想像空間， 讓人對新光金、台新金合併一事，似乎越來越「有影」，只是， 新光三越副董人選難產，擺明著就是兩兄弟之爭， 這又讓人覺得霧裡看花，搞不懂兩兄弟葫蘆裡賣什麼藥？

金控合併及經營權之爭向來是股價炒作最佳題材，就以2016年， 市場傳出潤泰集團傳尹衍樑在2個月內，透過「鑒機資產管理公司」 持續吃貨，持有2成的中信金股權，企圖買下中信金股權， 以影響中信金明年6月的董監改選，最後入主雖然未成真， 但介入改選題材還是讓尹衍樑順利逢高獲利了結出場。

新光金及台新金兩家金控合併話題，到底有沒有對股價造成波動？ 據統計，就在台新金6月2日董事會決議成立合併研究委員會， 宣布啟動與新光金合併的可行性評估後， 包括新光金及台新金兩檔股票，在次一交易日股價均出現大漲， 而且交易量同步放大，均創近一個多月來最大量， 但股價卻自此之後節節下挫。

再者，新光金對外還表示不排除與其他金控合併可能， 導致包括永豐金及玉山金遭市場點名， 被列為遭合併的可能對象之一， 而永豐金總經理朱士廷被媒體問及合併可能時回答： 未被任何人徵詢過。

根據統計，台新金目前股東人數為43萬5,287人、 新光金股東人數46萬671人、永豐金股東人數31萬4,730 人、玉山金股東人數50萬1,548人，4家金控股東人數合計就 超過171萬人以上， 金控合併題材對投資人投資判斷可能造成的影響，並不算太小。

公司拋出合併題材，對外表示設專責小組進行研究， 只是所謂的研究，時間是可長可短，但對股價走勢影響卻不小， 新光金及台新金究竟是真合併還是假合併？ 金管會有必要深入了解看看。