〈時評〉 防疫保單衝擊 台灣今年金融穩定應為要務

防疫險之亂已嚴重衝擊國內保險公司穩定，金管會公布最新理賠數據，截至本（6）月15日，金額再創新高，達到84.39億元，是保單收入33.2億元的兩倍，問題是疫情何時終結還不知道，主管機關應嚴防衍生金融風暴，衝擊金融體系穩定。

目前金控下三家產險子公司，因防疫險賠款提存準備，已出現虧損，其中兆豐產險從嚴提存，金額達36.54億元，累積前5月淨損28億元。國泰產險累積稅後浄損4億元。富邦產險5月稅後浄損10億元，累計稅後淨利還有22億元。

目前產險業的重大事故特別準備金約有161億元，危險變動準備金約有322億元，產險公會針對重大事故特別凖備金，向金管會呈報，請求允許動支，俟金管會核准後，產險業者即可個別遞件，就防疫險理賠超過3千萬元部分，動用重大事故特別準備金，來抵減部分損失。

今年受到俄烏戰爭、通貨膨脹居高不下，以及美元匯率獨強影響，全球金融環境快速惡化，加上保險公司防疫保單銷售超過312萬3521件，疫情尚未控制穩定，防疫險理賠，已成為保險體系大炸彈，不僅投資人要密切觀察後續效應，更可能影響保險公司財務，主管機關有責任嚴防金融風暴。

目前防疫保險銷售最多的前6大產險公司，有5家在討論現金增資，國泰金已發出重大訊息公告，將對國泰產險現金增資100億元，以因應防疫保單資金缺口，其他5家保險公司都正在財務規劃中，至於將現金増資金融，目前尚未確定，但是都將以穩定財務為最大考量。

受到防疫保單，以及國際金融情勢紊亂影響，5月金控公司獲利普遍衰退，其中兆豐金自結虧損11.44億元；富邦金5月稅後浮利42.42億元，月減髙達7成；國泰金5月稅後淨利僅23.2億元，比4月97.4億元大幅減少，更比去年同月大減68％，也是2020年6月以來，單月獲利最低。

新光金自結5月稅後虧損20.12億元，創17個月單月最大虧損，主要是新光人壽、元富證券都出現虧損，拖累金控單月轉虧，加上前5月稅後獲利降至25.65億元，累計EPS僅剩0.14元。其他如開發金、台新金、中信金等，5月獲利都大幅衰退，目前情勢看來，6月份金控獲利未必能夠好轉。

金管會最近宣布，研議放寬金控公司發行公司債，可以比照銀行，2年內可總括申報一次多次發行，金控可以視升息等市場利率變化，彈性辦理，在更有效率之後，有助於金控發債強化資金結構，金控過去辦理公司債發行，多用於増資子公司，但現在不以此為限。增加金控公司因應資金需求的籌資管道。

產險業由於防疫險釀致重大虧損，現在對相關性質保險小心翼翼，最近各國紛紛開放觀光客入境，產險公司卻紛紛宣布停售旅平險可附加的海外突發疾病險，等於國人出國確診，將無法理賠，目前僅剩4家，8張保單可附加，影響國人赴海外旅遊的平安保障。

中華信評最近針對防疫保單保險公司面臨重大理賠損失，可能降低新安東京海上產險、和泰產險、兆豐產險的資本水準，置入「信用觀察負向」名單，其中新安東產險對於資本改善計劃存在高度不確定性，防疫保單相關的理賠，將導致該公司總調整後資本下滑，對流動性產生負面影響。

整體而言，國內金融體系受到全球金融環境動盪不安、防疫保單虧損嚴重，以及美元匯率強勢、俄債等多重風暴衝擊，金融情勢並不穩定，主管機關有必要加強全面金融監理，嚴防金融情勢惡化，導致金融風暴發生，造成國家嚴重傷害。