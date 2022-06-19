態度轉彎！媒體曝譚德塞私下認為新冠肺炎來自中國武漢實驗室

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞過去親中形象深植人心，即使世衛組織對武漢病毒研究所進行調查，也無法證明新冠病毒來自於實驗室，不過英媒最近爆料譚德賽私下認為病毒就是自研究機構洩漏。

根據英國每日郵報18日報導，一位政府消息人士稱，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）最近向一位歐洲資深政治家透露，最可能的解釋是武漢實驗室發生了災難性事故，導致病毒在2019年底開始傳播。

許多人普遍深信新冠肺炎疫情爆發來自於武漢病毒研究所，研究所中的科學家曾在1000英里外的洞穴中從蝙蝠身上採集病毒，並以此做實驗，該洞穴因此被懷疑是病毒的起源地。

世衛調查後發布報告，稱新冠起源仍存疑，需要更多中國數據，而美國眾議院共和黨人2021年8月曾公布報告指出，大多數證據顯示導致疫情爆發的病毒就是從中國武漢病毒研究所外洩，不過美國情報機構尚未得出這樣的結論，世衛也無法證實。

譚德塞在疫情爆發初期因發表多項親中言論受外界批評，但他近年改變態度，要求中國在分享病毒源頭的數據及資料上採取更開放的態度，也批評中國清零政策是錯誤的決策。

面對譚德賽後期的主張，中國也多次作出抗議，回應要外界客觀合理地看待中國國情和防疫方針，要弄清楚事實，「不要發表不負責任的言論」。