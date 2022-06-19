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國際學術盛事「唐獎」頒布！美國經濟學家獲獎 計畫來台領獎開啟對談

By 社會組, 台灣英文新聞
2022/06/19 20:12
（圖/唐獎教育基金會）

（圖/唐獎教育基金會）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）每兩年頒布一次的國際學術盛事「唐獎」一連四天逐日揭曉得獎者，第五屆得獎人名單首先出爐的是「永續發展獎」的美國經濟學家傑佛瑞・薩克斯，他也說會來台灣領獎，並期待有機會和台灣民眾分享看法。

唐獎於2012年12月由尹衍樑博士所創，旨在發揚時代變遷下全球對於各種挑戰的因應，而對世界具有創新實質貢獻及影響力的人即有可能成為得主，獎項分為永續發展、生技醫藥、漢學及法治四大獎項，今年最一開始公佈的為「永續發展獎」。

「永續發展獎」得主傑佛瑞・薩克斯（Jeffrey D. Sachs）指出，「當我聽到獲獎消息時，我非常激動、也感到榮幸和感激。」、「前幾屆的許多得主都是我的英雄。」

傑佛瑞・薩克斯也說，目前計畫於9月唐獎周來台領獎。「我人會在台灣。我很高興不僅能與其他得主一起領獎，而且有機會與學生、台灣人民和政府官員會面。全球正處於一關鍵時刻，近年來，我們遇到了很多危機與挑戰，我期待有機會和台灣民眾分享看法，向他們學習。」

至於為何將獎項頒給傑佛瑞・薩克斯，召集人劉兆漢院士說明，在巴黎氣候協定密集協商的階段，薩克斯教授在幕後，參與了法、美和其他一些國家對於協定內容及如何達成協定的討論。

此外，在薩克斯教授的經歷中，長達15年在哥倫比亞大學擔任地球學院主任，這是全世界大學裡，第一個提出做永續發展研究與行動方案的機構。

關於唐獎，永續發展是當今全球所關注之大事，唐獎永續發展奬是此領域最重要的大獎，係表彰對世界永續發展所做的特殊而重大之貢獻，尤指經由科學與技術的創新與發展所締建之貢獻。過去四屆，分別在政策、能源、氣候變遷、生態及環境保育方面，頒給永續發展敎母格羅·布倫特蘭（Gro Harlem Brundtland）、能源效率之父亞瑟·羅森爾費德（Arthur Rosenfeld）、氣候變遷專家詹姆斯·漢森（James Hansen）與維拉布哈德蘭·拉馬納森（Veerabhadran Ramanathan），以及生態保育學者珍古德（Jane Goodall）。
唐獎教育基金會
唐獎
學術

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