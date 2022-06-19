大玩熟成！台北君悅寶艾西餐廳限時30天推「乾式熟成法式肉食饗宴」

「想讓吃肉也能變成一種品味」！台北君悅酒店執行副總廚洪飛立攜手寶艾西餐廳副主廚黃承明於6月16日至7月17日推出「熟成脂香法式饗宴」，首度引進德國進口專業熟成冰箱，以精湛廚藝共同創作、大膽力獻純熟乾式熟成技術，集結美國Prime帶骨肋眼牛、寶島胭脂鴨胸、客家竹地雞胸等頂級肉品，掌握1.5度低溫及82%濕度提升肉質韌度豐味，首波主打7天及21天的肉品選擇，將長時間薰陶昇華的誘人肉香熱遞上桌，單點每道2,300元起、套餐3,590元起。

極致乾式熟成推薦

21天乾式熟成 + 濕式熟成迷迭香美國肋眼牛排8盎司 單點3,200元 / 套餐4,490元

主廚嚴選Prime等級Swift 美國帶骨肋眼牛排其富含豐厚油脂及骨邊肉特點，經21天熟成、風乾水分賦予牛排風味至臻的秘訣。主廚透過超級烤箱以700度高溫爐烤至表層焦脆，推薦3分熟度更能凸顯厚實肉質中帶有濃郁堅果香氣，對比軟嫩多汁的濕式迷迭香肋眼牛排，佐以名廚客座留下的特製配方芥末醬、低溫油泡蒜泥豐富味覺層次，讓嗜肉饕客體驗雙重熟成美味，彷彿一曲舌尖上的華爾滋。

21天熟成 普羅旺斯香料奶油美國沙朗 7盎司 單點2,500元 / 套餐3,790元

除了牛排好吃，醬料更是美味靈魂！主廚獨家調製普羅旺斯香料奶油，以奧勒岡、紅椒粉、孜然等香料與奶油融合，豪邁置於炙烤的熟成美國沙朗牛排上方，遇熱奶油如熔岩般洩流，全然吸附肉汁精華，肉感紮實、香氣十足。

低溫熟製台灣胭脂鴨胸、炙燒無花果、柑橘風味山羊乳酪 單點2,300元 / 套餐3,590元&選用彰化養殖胭脂鴨為主角，先以

65度低溫舒肥使肉質軟嫩，再以7日熟成天數，賦予鴨肉帶有釀造穀物的特有香氣，搭配清甜適口的炙燒無花果及由綠檸檬皮、香橙皮及柳橙汁費工醃漬調味的紐西蘭山羊乳酪。餐點上桌還有吸睛的桌邊服務，由專人於鴨胸澆上蘋果白蘭地火燒加味，炙熱焰火猶如芭蕾舞者輕躍餐盤，縈繞白蘭地香甜的曼妙餘韻。

台灣竹地雞胸、馬告風味黑蒜魚子醬、爐烤百合 單點2,300元 / 套餐3,590元

靈感汲自國人熟悉的台味家常料理「蒜頭雞」，主廚選用皮脂均勻、肉質緊緻的客家地區養殖雞種-竹地雞入饌，經7日熟成後再以秘製芥末醬醃製，高溫烘烤後淋上濃縮法式雞汁加乘肉味。此外，主廚匠心獨運的運用分子料理手法，融揉雲林黑蒜與野味馬告，費工滴入冰油使其凝結如魚子醬的黑珍珠外觀，加入金箔綴飾於頂，呈現樸實卻蘊藏工藝巧思的迷人饗味。