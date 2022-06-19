Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

大玩熟成！台北君悅寶艾西餐廳限時30天推「乾式熟成法式肉食饗宴」

自創21天乾式肋眼牛、7日寶島胭脂鴨、客家竹地雞

By 台灣英文新聞
2022/06/19 17:07
大玩熟成！台北君悅寶艾西餐廳限時30天推「乾式熟成法式肉食饗宴」
大玩熟成！台北君悅寶艾西餐廳限時30天推「乾式熟成法式肉食饗宴」

「想讓吃肉也能變成一種品味」！台北君悅酒店執行副總廚洪飛立攜手寶艾西餐廳副主廚黃承明於6月16日至7月17日推出「熟成脂香法式饗宴」，首度引進德國進口專業熟成冰箱，以精湛廚藝共同創作、大膽力獻純熟乾式熟成技術，集結美國Prime帶骨肋眼牛、寶島胭脂鴨胸、客家竹地雞胸等頂級肉品，掌握1.5度低溫及82%濕度提升肉質韌度豐味，首波主打7天及21天的肉品選擇，將長時間薰陶昇華的誘人肉香熱遞上桌，單點每道2,300元起、套餐3,590元起。

極致乾式熟成推薦

21天乾式熟成 + 濕式熟成迷迭香美國肋眼牛排8盎司　單點3,200元 / 套餐4,490元

主廚嚴選Prime等級Swift 美國帶骨肋眼牛排其富含豐厚油脂及骨邊肉特點，經21天熟成、風乾水分賦予牛排風味至臻的秘訣。主廚透過超級烤箱以700度高溫爐烤至表層焦脆，推薦3分熟度更能凸顯厚實肉質中帶有濃郁堅果香氣，對比軟嫩多汁的濕式迷迭香肋眼牛排，佐以名廚客座留下的特製配方芥末醬、低溫油泡蒜泥豐富味覺層次，讓嗜肉饕客體驗雙重熟成美味，彷彿一曲舌尖上的華爾滋。

21天熟成 普羅旺斯香料奶油美國沙朗 7盎司　單點2,500元 / 套餐3,790元

除了牛排好吃，醬料更是美味靈魂！主廚獨家調製普羅旺斯香料奶油，以奧勒岡、紅椒粉、孜然等香料與奶油融合，豪邁置於炙烤的熟成美國沙朗牛排上方，遇熱奶油如熔岩般洩流，全然吸附肉汁精華，肉感紮實、香氣十足。

低溫熟製台灣胭脂鴨胸、炙燒無花果、柑橘風味山羊乳酪　單點2,300元 / 套餐3,590元&選用彰化養殖胭脂鴨為主角，先以

65度低溫舒肥使肉質軟嫩，再以7日熟成天數，賦予鴨肉帶有釀造穀物的特有香氣，搭配清甜適口的炙燒無花果及由綠檸檬皮、香橙皮及柳橙汁費工醃漬調味的紐西蘭山羊乳酪。餐點上桌還有吸睛的桌邊服務，由專人於鴨胸澆上蘋果白蘭地火燒加味，炙熱焰火猶如芭蕾舞者輕躍餐盤，縈繞白蘭地香甜的曼妙餘韻。

台灣竹地雞胸、馬告風味黑蒜魚子醬、爐烤百合　單點2,300元 / 套餐3,590元

靈感汲自國人熟悉的台味家常料理「蒜頭雞」，主廚選用皮脂均勻、肉質緊緻的客家地區養殖雞種-竹地雞入饌，經7日熟成後再以秘製芥末醬醃製，高溫烘烤後淋上濃縮法式雞汁加乘肉味。此外，主廚匠心獨運的運用分子料理手法，融揉雲林黑蒜與野味馬告，費工滴入冰油使其凝結如魚子醬的黑珍珠外觀，加入金箔綴飾於頂，呈現樸實卻蘊藏工藝巧思的迷人饗味。

更新時間 : 2022-06-19 18:36 GMT+08:00

最受歡迎

新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
週末出遊看這邊！石門水庫熱氣球嘉年華開跑 活動僅9天快把握
週末出遊看這邊！石門水庫熱氣球嘉年華開跑 活動僅9天快把握
央行升息　台灣銀行20日起調升存款利率　存100萬　利息增加3750元
央行升息　台灣銀行20日起調升存款利率　存100萬　利息增加3750元
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
《台灣男子葉石濤》紀錄片首映會　總統蔡英文：「沒有土地，哪有文學？」
《台灣男子葉石濤》紀錄片首映會　總統蔡英文：「沒有土地，哪有文學？」
台灣6/18新增53,707例新冠肺炎確診、181例死亡
台灣6/18新增53,707例新冠肺炎確診、181例死亡
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
【6/17台灣本土+55187　死亡+154】增17例Omicron BA.4及BA.5境外移入病例　含1名美國小男童
【6/17台灣本土+55187　死亡+154】增17例Omicron BA.4及BA.5境外移入病例　含1名美國小男童