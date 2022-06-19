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恭喜小戴！印尼公開賽再度奪冠 扭轉戰局力退亞錦賽金牌

這次奪冠是小戴在印尼公開賽歷年來的第3座冠軍，生涯第24座超級賽（500系列以上）冠軍，持續推高女單新紀錄。

By 娛樂組, 台灣英文新聞
2022/06/19 17:03
台灣羽球一姐戴資穎19日在印尼羽球公開賽女單冠軍戰擊敗亞錦賽金牌、中國女將王祉怡。（圖/美聯社）

台灣羽球一姐戴資穎19日在印尼羽球公開賽女單冠軍戰擊敗亞錦賽金牌、中國女將王祉怡。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）台灣球后「小戴」戴資穎再度奪冠！小戴今（19日）與亞錦賽金牌、中國女將王祉怡決戰印尼羽球公開賽女單冠軍賽，最終扭轉戰局，獲得其本季第二個冠軍獎牌，成為小戴28歲生日的最佳禮物。

戴資穎參加印尼羽球公開賽女單賽，一路過關斬將，今下午與亞錦賽金牌、中國女將王祉怡激戰3局決勝冠軍，60分鐘的過程中，小戴以以21比23、21比6、21比15扭轉戰局，勇奪本季第2冠。

媒體指出，小戴冠軍戰對上的是世界排名14的王祉怡，有「世界冠軍殺手」之稱，陸續擊敗3屆世錦賽金牌西班牙瑪琳，去年世界冠軍日本山口茜，昨她以21：15、21：10壓倒性擊敗另一中國好手何冰嬌，生涯首闖1000等級大賽冠軍戰。

小戴和王祉怡的比賽中，小戴開賽失誤較多，加上對手打法可能略為陌生，一度陷入8比14落後。不過很快地小戴就追回比分，靠著網前小球以20比19反超，但隨後錯失1個局點機會，以21比23讓出首局。

在後面兩局，小戴調整節奏，成功限制住對手攻勢，最終以以21比6和21比15扳回一城，展現靈活度與韌性。

這次奪冠是小戴在印尼公開賽歷年來的第3座冠軍，生涯第24座超級賽（500系列以上）冠軍，持續推高女單新紀錄。

根據媒體，明天是小戴28歲生日，而這次的金牌也成為她最夢寐以求的生日禮物。
小戴
戴資穎
印尼公開賽
冠軍

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更新時間 : 2022-06-19 18:35 GMT+08:00

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