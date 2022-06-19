【墾丁凱撒換新裝！全新餐廳、客房搶攻國旅人潮】墾丁凱撒全新客房 限時入住每晚現折1300

南台灣度假飯店心選擇！坐落墾丁旅遊名勝中心樞紐的「墾丁凱撒大飯店」，不畏疫情困境，自2021年起進行餐廳、客房大規模整修計畫，今年初從大廳、用餐空間到客房全面迎來嶄新風貌，此次設計除將南島度假風情引進室內外，軟硬體更全面升級，保留南台灣服務人情味與星級飯店的品質水準，延續「以凱撒為家」的熱情，歡迎、款待每位前來的旅客！

嶄新客房 將墾丁特有的山海風情妝點進客房裡

陪伴許多人成長的墾丁凱撒大飯店，全館共有281間客房，翻新後的客房，以木調、跳色為主要元素設計，把過往濃厚的木質色調改以清新木質調色系更替，除保留旅客喜愛的開放式通透衛浴設計，讓整體空間更顯寬敞外，飯店更花了心思，因應現下旅客入住飯店的多重需求，重新調整動線與水電配置、新增多功能長桌、更換柔和採光燈具、升級沙發座椅，從客房備品到陳設細節，讓住宿體驗細膩地被貼心升級！延續南洋熱情千萬打造的度假天堂，蘊含墾丁凱撒濃厚的南洋美學，大面落地窗引進大量自然光，為空間灑落進這片暖陽，旅客更可於大面積景觀陽台、專屬花園欣賞到墾丁不同四季春色，從入住的那一刻起，即展開有別以往的南島旅程。全館房型提供雙人房、四人房及超過25坪內附起居空間的豪華套房可供旅客住宿選擇外，入住房客皆能免費享用Mini Bar點心籃、膠囊咖啡機、精油沐浴鹽等貼心禮遇，延續「以凱撒為家」的熱情，打造一處能遠離塵囂的靜心旅宿！

免等補助！墾丁凱撒每房每晚現折1300元

國旅振興補助7月15日才上路，墾丁凱撒大飯店搶先推出「安心玩 優惠加碼」活動，即日起至2022/6/30前預訂凱撒假期專案，(8/31前週一至週四訂房)，飯店每房每晚加碼安心補助1,300元，不限次數住越多天補助越多天。精打細算早訂房，7/15後可再搭配觀光局國旅振興補助，優惠省更大，最高每房每晚可省下2,600元，快把握時間訂起來！