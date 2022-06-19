第5屆唐獎6/19台北舉行　美、加3醫學家開發mRNA疫苗抗COVID-19獲「生技醫藥獎」肯定

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）第5屆唐獎生技醫藥獎今（19）日揭曉，由成功開發新型冠狀病毒（SARS-COV-2）mRNA疫苗的3名醫學家獲獎：卡塔林·卡里科（Katalin Kariko）、德魯·魏斯曼（Drew Weissman）和彼得·庫利斯（Pieter Cullis），以表彰其發現關鍵的疫苗學觀念和方法，進而成功開發對抗新冠肺炎(COVID-19)之mRNA疫苗。

自2019年11月起至今2年多，COVID-19打亂了全世界的腳步，造成人類生命、健康的重大危機，也重創全球經濟。根據世界衛生組織(WHO)數據顯示，截至目前，全球COVID-19確診數超過5億3千萬人，630萬人更因此死亡。

而BioNTech和Moderna僅用不到12個月，就成功開發了SARS-COV-2的疫苗，在全球各地挽救了數以百萬人的生命，可歸功於三位得主的開創性貢獻。其中，卡塔林·卡里科及德魯·魏斯曼發明了降低mRNA免疫原性的方法、彼得·庫利斯開發了脂質奈米顆粒系統，用以傳送mRNA疫苗。

要將RNA送進人體有兩大挑戰，首先，RNA會觸發先天性免疫反應；其次，RNA在人體內極易降解，難以送達標的細胞或器官。三位得主開發的新平台使用經過核苷註2修飾，可逃脫免疫系統的mRNA，克服了合成mRNA會被先天性免疫系統辨識而引發嚴重發炎反應的問題，並藉由脂質奈米顆粒的包裹保護，將mRNA有效送入人體細胞，由其自行產生病毒的棘蛋白，進而誘發B細胞產生中和抗體、訓練T細胞攻擊受感染的細胞等一系列適應性免疫反應。

三位得主的突破性發現與創新技術，是SARS-COV-2疫苗能被快速開發的關鍵，且這些技術不僅徹底改變了疫苗學，更是蛋白質療法的典範轉移，正式宣告以RNA為療法的醫學新時代來臨。

有別於前者開發時間久、製造經費高，mRNA技術讓細胞成為生產所需抗原或治療性分子蛋白的工廠，不但可大量生產且價格相對便宜，未來還可應用在其他病毒疫苗、個人化精準癌症疫苗、人類免疫缺陷病毒、甚至過敏病...等多重疾病的治療領域。

而他們努力不懈的結果是mRNA疫苗的開發基礎，不僅挽救數百萬人的生命、改變了疫苗學，也開創了以mRNA療法的新時代。