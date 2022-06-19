【6/19台灣本土+50561　死亡+172】青少年重症+1　有神經系統疾病、長期臥床

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增50,636例COVID-19確定病例，分別為50,561例本土個案及75例境外移入；另確診個案中新增172例死亡。



指揮中心表示，今日新增之50,561例本土病例，為23,669例男性、26,873例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(7,820例)最多，高雄市(7,391例)居次，新北市(6,133例)排名第三。



指揮中心指出，今日新增172例本土病例死亡個案，為107例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、166例具慢性病史、100例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月10日至6月16日，死亡日期介於5月13日至6月16日。





指揮中心說明，今日新增75例境外移入個案中，為42例男性、33例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(7例)、越南(2例)、新加坡、阿拉伯聯合大公國、法國、泰國、西班牙及德國(各1例)移入，另60例感染國家調查中。入境日介於今年5月27日至6月18日。



指揮中心統計，截至目前國內累計3,295,076例確診，分別為13,823例境外移入、3,281,199例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計5,221例COVID-19死亡病例，其中5,206例本土，個案居住縣市以六都最多，分別是新北市1,498例、臺北市821例、臺中市433例、桃園市395例、高雄市388例、臺南市283例；另15例為境外移入。