法國會大選週日舉行　新左派聯盟恐撼動執政黨國會多數

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）才確定連任不到兩個月，他就要面臨第一次的民意檢驗，法國選民將在今（19）日決定該由他的政黨，還是極左的梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）掌握國民議會（National Assembly）。

如果說馬克宏獲勝的總統大選是左右派的對決，這次的國會選舉就是左派混戰，馬克宏所領導、中間派的復興黨（由原「共和國前進」改名而來）將迎戰梅蘭雄的「不屈法國」與綠黨、社會黨和共產黨等其他左派政黨，於今（2022）年5月才組成的新政黨聯盟「生態和社會人民新聯盟」（NUPES）。

事實上，這次的左派大聯合一度出乎許多人的意料之外，復興黨將其稱為共產主義者、社會主義者、極左梅蘭雄主義者和綠黨的「便宜婚姻」，目的就是阻擋馬克宏在國會獲得289席的絕對多數。

根據目前的民調，馬克宏能獲得的席次約介於255席至305席之間，而NUPES則介於140席與200席間，如果馬克宏無法奪得絕對多數，未來若要推行他承諾的提升退休年齡、減稅等政策就會需要與其他政黨合作，勢必將增加不少難度。

對於執政黨是否應該掌握國會，法國選民也分成了兩派。

一派選民認為，執政黨如在國會取得絕對多數是對民主制度的傷害，當初投給馬克宏已成功阻止極右派執政，現在如果讓另一個政黨控制國會將可以增加議題討論的多元性。

不過另一派選民相信，法國一直以來都有行政、立法分屬不同政黨掌控的「左右共治」傳統，但是總統的政黨如果無法在國會取得多數，將會阻礙政見的兌現。

BBC分析指出，與競選總統期間不同，馬克宏可以將立場右傾又過於激進的勒朋（Marine Le Pen）貼上「違反共和國價值」的標籤，NUPES以打擊飆升物價、降低退休年齡與對抗氣候變遷作為號召獲得了許多主流民意的支持，這將會是一場硬仗。