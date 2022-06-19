暑假去哪玩？台北市立動物園、天文館推實體夏令營、夜間動物園　兒童新樂園限時享買一送一優惠

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）放暑假囉！還在煩惱要去哪嗎？臺北市立動物園、天文館、兒童新樂園、青少年發展處及圖書館於暑假期間推出多項活動，包含夜間動物園、夏令營、以「天文學」為主題的閱讀活動等，歡迎大小朋一起來快樂學習、盡情暢玩。

《天文館》和《圖書館》

今年暑假臺北市立天文館特別為中小學生與民眾，安排了一系列精采有趣的暑假天文營實體活動，從升小一到升國一不同年齡層分別安排1至4天不同的營隊活動。除了實體營隊活動外，7月11日至30日還推出線上高中職天文營，讓對天文有興趣的高中職同學們，都可以在三週內認識基礎天文學，成績合格者可獲頒發研習證明。



若對天文館舉辦的活動還意猶未盡，臺北市立圖書館於7月1日起至8月29日辦理「仲夏閱星夢」兒童及青少年暑期閱讀活動，將帶來一系列以「天文學」為主題的精彩活動，透過書本認識浩瀚無垠的宇宙。系列活動以「集合吧！宇宙時空派對」為主軸，除遊戲式的「探索宇宙任務卡」外，更規劃了科普講座、動態繪本故事、體驗遊戲和手作等趣味內容，帶領學生「閱讀」和「探索」宇宙的神奇奧秘。

本次活動也搭配了暑期主題書展、線上電子書閱讀挑戰、星空繪本故事屋及星空小博士信箱等豐富活動，同學不妨趁著暑假，挑戰閱讀任務、到圖書館翻翻書展區的精選好書、聽聽故事志工說的精采故事或是動動腦查找小博士信箱的問題，讓我們用浩瀚繁星點綴這個夏日。更多活動詳細內容可上臺北市立圖書館網站查詢。

《動物園》

臺北市立動物園今年暑假營隊現正開放網路報名中，針對國小3年級以上到高中不同年齡推出不同的活動，包含「2022食農教育－農村生態體驗活動」、「甲蟲森林」、「野調者聯盟」、「水陸雙棲先鋒隊」、「動物保育員」及「動物醫生」等體驗營，推出6種主題共18個梯隊，歡迎有興趣的民眾，先上臺北動物園網站瀏覽簡章。

另動物園專屬的夜間盛會-動物夏夏叫活動，今年夜間開放從7月9日起共8個週六（111年7月9日至8月27日），民眾可於16點至20點購買30元的星光票。每週有不同主題活動，歡迎大家來體驗非常不一樣的夜間動物園。

《青少年發展處》

臺北市青少年發展處「暑假YoungYoung營」與「第3季研習課程」即將於7月起開跑囉！今年有「植想青手作」、「青春街舞營」、「紙動機器人」、「逐格動畫創作」、「攀樹體驗營」、「生活工藝創作」等豐富有趣的營隊課程，邀請青少年在暑期不斷增進視野，為自己累積軟實力，激發出更多學習火花！

另外， 6月25日至7月24日於5樓藝文沙龍展出「你誰啊？張亞琇個展」，藝術家亞琇透過對魚的描繪，呈現出自己創作過程的糾結和自我懷疑，也藉由展覽主題引導觀者在觀展中反思自我形象，就像一隻魚一樣，用自己舒服的姿態，在茫茫大海中漫遊，邀請民眾一同觀展。詳情請至青發處官網查詢。

《兒童新樂園》

為感謝防疫英雄及鼓勵施打疫苗，並慶祝父親節，好康優惠一連串，內容如下：

星光樂FUN優惠(限現場購票)：111年7月1日至8月28日，每日16時至20時，凡於活動時間內購買「一日樂FUN券」，即享買一送一優惠。

「安心樂活FUN暑假」票價優惠(限現場購票)：為感謝防疫英雄為防疫努力辛勞及鼓勵民眾施打疫苗，於111年7月1日至8月31日，凡出示「醫、護、軍、警消」相關證明文件，即享兒童新樂園「一日樂FUN券」買一送一優惠，或凡憑疫苗施打證明(12歲以上打滿2劑， 12歲以下打1劑) 之相關證明文件，即享兒童新樂園「一日樂FUN券」150元(原價75折)購票優惠。

「父親節限時優惠」活動：於111年8月6日至8月8日，於活動期間內，「一日樂FUN券」每張購票優惠價88元。

此外還有「臺北科學藝術園區-三館電子套票」超值票券，以最優惠價格暢玩科教館、天文館及兒童新樂園。藉由整合三館之資源，讓大家可以視旅遊規劃及需求，彈性選擇希望的票種，為您精打細算省荷包，套票內容包含兩館聯票及三館聯票，可至北北基好玩卡等網路銷售平台進行購買。

《貓空》

除了親近星空、動物之外，歡迎大朋友小朋友暑假一同揪團到貓空走讀，透過對貓空地區歷史文化、自然景觀、生態環境之認識，有機會可以出遊拿禮卷喔！教育局推出「親友揪團走讀」及「解說達人APP」三貓走讀兩方案，歡迎本市各公私立高中職、國中、國小學生組團參賽。相關參賽資訊可以至三貓計畫徵件網站查詢，最高可獲得3,000元禮券喔！