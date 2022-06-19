幼兒莫德納EUA審核通過　羅一鈞：最快7月中下旬開打

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）指揮中心宣布，適用6個月至5歲的莫德納幼兒劑型疫苗17日獲得EUA，下週ACIP將擬定接種計畫，最快7月到貨、7月中下旬開打；另外，Novavax疫苗也獲得EUA，台灣預訂200萬劑有望7月陸續到貨。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，兒童中重症個案持續增加，衛生福利部食品藥物管理署17日晚間召開專家會議，雙雙通過審查6個月至5歲幼兒的莫德納疫苗緊急使用授權（EUA）以及Novavax疫苗的EUA。

食藥署表示，經整體評估其有效性及安全性，並考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議核准莫德納疫苗可適用於6個月至5歲兒童的基礎接種，施打兩劑，每劑0.25 ml(含25微克的mRNA)，施打間隔28天。

至於家長最關心的不良反應狀況，根據食藥署的新聞稿，在6個月至5歲兒童的臨床試驗中，不良反應大多屬於輕微、暫時性的，接種第二劑後不良反應的發生率通常高於第一劑，受試者最常見的不良反應為躁動/哭鬧、注射部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位腫脹、注射部位紅斑、疲倦、頭痛、肌痛等，臨床試驗中沒有發現有心肌炎、心包膜炎或死亡案例。

中央社報導，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞接受媒體聯訪時表示，食藥署通過的莫德納疫苗EUA，是專門用於6個月至5歲孩童的幼兒劑型，包含在原有的採購合約當中，目前正在洽談可供貨劑量及到貨時程。

羅一鈞說，據最新消息，首批莫德納幼兒劑型可望於7月份到貨，因此衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）將提前至下週開會，討論接種條件、擬定幼兒接種計畫，最快7月中下旬開打。

而輝瑞兒童疫苗是否可能開放未滿5歲幼童接種，羅一鈞指出，目前仍在和廠商洽談當中，相關技術性資料也還沒送到食藥署審查，會請廠商儘快提供。

另一方面，Novavax疫苗17日也通過EUA，成為台灣第2款COVID-19蛋白質疫苗，該款疫苗適用於18歲以上成人，用法用量為施打兩劑，每劑0.5毫升(含5毫克的SARS-CoV-2棘蛋白)，兩劑施打間隔3週。

在18歲以上成人的臨床試驗中，受試者最常見的不良反應為注射部位壓痛、注射部位疼痛、疲勞、肌痛、頭痛、全身無力、關節痛和噁心或嘔吐，不良反應的嚴重程度通常為輕度至中度。

羅一鈞指出，台灣共向COVAX預訂200多萬劑，希望儘速於7月份到貨，但詳細到貨時程等仍有待COVAX確認。