馬斯克開除5名員工只因「批評信」 公司獨裁制度再遭批

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）處理公司事務快狠準，近期傳出其太空探索公司Space X中至少有5名員工被開除，原因是和批評馬斯克的信件有關，引發外界批評其公司治理手段。

根據紐約時報，Space X 總裁格溫(Gwynne Shotwell)在一篇電子郵件中說明，有員工因批評馬斯克的信件遭到解雇，原因是「讓其他員工感到不舒服、被恐嚇、被欺負、或感到生氣，這封信迫使他們簽署一些和他們觀點不符的東西。」

至於為何會有這封批評馬斯克的信件，據路透社報導，該封信是員工給Space X 高層的公開信，內容批評馬斯克的言行分散了 Space X 的專注力，且讓大家感到尷尬，還有損公司形象，尤其是那些推特（Twitter）上的推文。

馬斯克過去就時常在推特上發表個人意見，也因為較不客觀或有爭議的發言引起外界討論，而Space X的部分員工認為「作為我們的執行長與發言人，他發出的每條推文都被外界視為公司聲明」因此不認同馬斯克的做法。

路透社指出，批評信中提出三項要求，首先是「SpaceX必須迅速且明確與馬斯克的個人形象切割」，第二「讓所有領導層擔負同等責任，打造公司成為一個每位員工都能舒適辦公的空間」，最後「定義所有形式的不當行為，以便在發生時能一致性應對。」

路透社透露，因該封信件被開除的員工至少有 5 人。Space X 總裁格溫表示「我們有太多重要工作要完成，不需要這類過分激進的行動。」