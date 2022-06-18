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週末出遊看這邊！石門水庫熱氣球嘉年華開跑 活動僅9天快把握

石門水庫熱氣球嘉年華將於6月18日至6月26日在石門水庫南苑生態公園登場，第二梯次的熱氣球升空繫留體驗為6/22~6/26，線上開放預約時間為6/20(一)10:30。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/06/18 16:58
2022石門水庫熱氣球嘉年華現場畫面。（圖/截圖自桃園觀光導覽網）

2022石門水庫熱氣球嘉年華現場畫面。（圖/截圖自桃園觀光導覽網）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）想乘坐熱氣球升空不用到台東鹿野高台！18日起位在桃園的石門水庫開始舉辦熱氣球嘉年華，連續9天的活動適合親子週末出遊參加，以把握好天氣、創造美好回憶。

根據桃園觀光導覽網，2022石門水庫熱氣球嘉年華將於6月18日至6月26日在石門水庫南苑生態公園登場，主題是「恐龍總動員」，現場有多種可愛恐龍熱氣球和裝置藝術，活動也不只有熱氣球升空體驗，假日還有夜間光雕噴火秀，以及一連串表演及親子互動活動。

網站指出，熱氣球升空繫留體驗有時間與梯次限制，第一梯次時間為6/18~6/21，線上開放預約時間已過，不過還有第二梯次，為6/22~6/26，線上開放預約時間為6/20(一)10:30，票價部分一般票是$500/人，桃園市民$400/人，有興趣的民眾可以加緊把握。

不只如此，民眾也可以免費參加熱氣球Walk in、熱氣球博物館及收球...等和熱氣球相關的體驗，機會十分難得。而熱氣球Walk in共4梯次，每日14:30於大會服務台發放梯次號碼牌，每梯次40至50人參與為限。

每逢週末，不只是熱氣球相關活動，主辦單位也祭出猛龍出閘趣味賽跑、瘋狂恐龍追趕中、恐龍家族兩人三腳、捕捉野生恐龍Gotcha等遊戲，觀賞熱氣球升空的同時也不無聊！
熱氣球
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更新時間 : 2022-06-18 18:16 GMT+08:00

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