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上海石化廠大爆炸震醒居民 大火竄燒染紅整片天空

「今年上海真是太難了」成為中國網友十分有共感的留言。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/06/18 15:59
微博上有網友發出上海石化工廠廠區大火照片。（圖/翻攝微博）

微博上有網友發出上海石化工廠廠區大火照片。（圖/翻攝微博）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國官方媒體報導，週六（18日）上海一家石化廠發生火災，引發爆炸，造成至少一人死亡，整片天空被染成紅色，畫面怵目驚心。

位於上海市金山區的「上海石化」公司今早在微博指出，凌晨4點左右該公司一處化工部乙二醇裝置區域發生火災，而後表明截至當地時間上午9點左右，火勢已得到控制，不過這場大火目前已知造成1人死亡，1人受傷。

媒體指出，由於火勢實在過大，許多相關影片被上傳到網路，其中可看到熊熊大火竄升上天空，讓整片天空被染成橘紅色，而民眾反應3公里外就能聞到刺鼻氣味，也有民眾被爆炸震醒，顯示事故規模龐大。

蘋果新聞表示，稍早有上海網友自稱住在離工廠5公里不到的社區，清晨4時半左右被第一聲巨響震醒，伴隨著第二聲、第三聲爆炸巨響，又看見黑煙繚繞，才發現應該是化工廠爆炸了。「今年上海真是太難了」成為中國網友十分有共感的留言。

根據CNN，中國近年來的公安事故頻傳，尤其是工業事故，2015年中國北部的天津市一個化學品倉庫發生一系列爆炸事件，造成至少173人死亡。而去年10月，東北城市沉陽一家餐館發生強烈爆炸，造成至少3人死亡、30多人受傷，這場瓦斯爆炸發生在一座住商混合大樓內。

上海石化廠大爆炸震醒居民 大火竄燒染紅整片天空

上海石化工廠廠區大火，火勢之大染紅整片天空。（圖/翻攝微博）
公安事件
中國
石化廠
上海

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更新時間 : 2022-06-18 16:45 GMT+08:00

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