新店陽光運動公園升級改版 水陸空三種玩法迎接夏天！

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）鄰近北市的新店陽光運動公園最近升級改版，化身為水、陸、空都可玩的超大型樂園，有各具特色的六大區域，可供戲水、打沙灘排球、溜直排輪、溜滑梯等，超適合全家大小夏天出遊放鬆。

陽光運動公園位在新店區碧潭左岸，臨近台北與新店河堤，交通極為方便，占地約20公頃，是一處很受親子家庭喜愛的河濱運動公園，近期經政府重新改造後，成為「陽光綠洲」主題自然地景遊戲場，主打「水上樂、陸上玩、空中遊」的三棲景點。

根據新北市長侯友宜，改造後的陽光運動公園利用原有天然小山丘以及自然礫石灘，加入戲水元素，融合水、沙、石等天然材質規畫六大特色區。

新北市政府水利局指出，公園裡有十大主題遊具讓小朋友玩得盡興，包含蝶型水道區及水霧廣場、天空吊橋、波形棧道、林間爬網、跳樁平衡木、樹梢鑽籠、磨石溜滑梯、鞦韆、彈跳床、共融沙坑等。

蝶型水道區部分，是以蝴蝶為造型將新店溪流意象融入水道，並以友善無障礙路徑串聯水霧、落瀑水盤、噴泉、淋水道、花灑、幫浦、水閘門、綠丘湧泉及戲水潭等設施，可以讓孩童一次體驗多種玩水方法。

水利局也說，場內噴水時間為每年5月至9月，每日早上9時至晚上7時，每30分鐘噴水15分鐘，民眾外出期間仍須注意自身防護，全程佩戴口罩，保持社交距離，落實手部衛生，才能安心回家。

（圖/新北市水利局）