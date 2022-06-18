Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

新店陽光運動公園升級改版 水陸空三種玩法迎接夏天！

公園裡有十大主題遊具讓小朋友玩得盡興，包含蝶型水道區及水霧廣場、天空吊橋、波形棧道、林間爬網、跳樁平衡木、樹梢鑽籠、磨石溜滑梯、鞦韆、彈跳床、共融沙坑等。

By 台灣英文新聞
2022/06/18 15:14
新店陽光運動公園最近升級改版，化身為水、陸、空都可玩的超大型樂園。（圖/新北市政府水利局）

新店陽光運動公園最近升級改版，化身為水、陸、空都可玩的超大型樂園。（圖/新北市政府水利局）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）鄰近北市的新店陽光運動公園最近升級改版，化身為水、陸、空都可玩的超大型樂園，有各具特色的六大區域，可供戲水、打沙灘排球、溜直排輪、溜滑梯等，超適合全家大小夏天出遊放鬆。

陽光運動公園位在新店區碧潭左岸，臨近台北與新店河堤，交通極為方便，占地約20公頃，是一處很受親子家庭喜愛的河濱運動公園，近期經政府重新改造後，成為「陽光綠洲」主題自然地景遊戲場，主打「水上樂、陸上玩、空中遊」的三棲景點。

根據新北市長侯友宜，改造後的陽光運動公園利用原有天然小山丘以及自然礫石灘，加入戲水元素，融合水、沙、石等天然材質規畫六大特色區。

新北市政府水利局指出，公園裡有十大主題遊具讓小朋友玩得盡興，包含蝶型水道區及水霧廣場、天空吊橋、波形棧道、林間爬網、跳樁平衡木、樹梢鑽籠、磨石溜滑梯、鞦韆、彈跳床、共融沙坑等。

蝶型水道區部分，是以蝴蝶為造型將新店溪流意象融入水道，並以友善無障礙路徑串聯水霧、落瀑水盤、噴泉、淋水道、花灑、幫浦、水閘門、綠丘湧泉及戲水潭等設施，可以讓孩童一次體驗多種玩水方法。

水利局也說，場內噴水時間為每年5月至9月，每日早上9時至晚上7時，每30分鐘噴水15分鐘，民眾外出期間仍須注意自身防護，全程佩戴口罩，保持社交距離，落實手部衛生，才能安心回家。

新店陽光運動公園升級改版 水陸空三種玩法迎接夏天！

新店陽光運動公園升級改版 水陸空三種玩法迎接夏天！

新店陽光運動公園升級改版 水陸空三種玩法迎接夏天！

（圖/新北市水利局）
新店陽光運動公園
運動公園
新北市
高灘處
侯友宜

相關新聞

「金山漫遊」搶好康　新北市國旅振興首發啟動
「金山漫遊」搶好康　新北市國旅振興首發啟動
2022/06/16 17:30
闖關繪本小遊戲　生活中營造客語情境　新北忠山幼兒園傳承客家之美
闖關繪本小遊戲　生活中營造客語情境　新北忠山幼兒園傳承客家之美
2022/06/16 17:23
新北市疫情緩退！PCR確診不到2成 社篩站退場、病房降載
新北市疫情緩退！PCR確診不到2成 社篩站退場、病房降載
2022/06/15 11:28
台灣北海岸第一個禁漁區　新北市野柳保育區用竹叢礁復育軟絲有成
台灣北海岸第一個禁漁區　新北市野柳保育區用竹叢礁復育軟絲有成
2022/06/08 14:26
明媚風光北海岸　嘗鮮泡湯啖海產
明媚風光北海岸　嘗鮮泡湯啖海產
2022/05/02 21:14

更新時間 : 2022-06-18 16:45 GMT+08:00

最受歡迎

新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
《台灣男子葉石濤》紀錄片首映會　總統蔡英文：「沒有土地，哪有文學？」
《台灣男子葉石濤》紀錄片首映會　總統蔡英文：「沒有土地，哪有文學？」
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
央行升息　台灣銀行20日起調升存款利率　存100萬　利息增加3750元
央行升息　台灣銀行20日起調升存款利率　存100萬　利息增加3750元
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
台灣6/18新增53,707例新冠肺炎確診、181例死亡
台灣6/18新增53,707例新冠肺炎確診、181例死亡
今晚抬頭看天空！又大又亮「超級滿月」晚間登場 比平常大6%、亮12%
今晚抬頭看天空！又大又亮「超級滿月」晚間登場 比平常大6%、亮12%
【6/17台灣本土+55187　死亡+154】增17例Omicron BA.4及BA.5境外移入病例　含1名美國小男童
【6/17台灣本土+55187　死亡+154】增17例Omicron BA.4及BA.5境外移入病例　含1名美國小男童