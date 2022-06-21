Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

格蘭傑超美全新燈塔釀酒廠！坐落蘇格蘭高地面海　感官實驗室、玻璃蒸餾房搶先看

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/21 10:44
格蘭傑全新酒廠(圖/格蘭傑)

格蘭傑全新酒廠(圖/格蘭傑)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)國際威士忌品牌格蘭傑新釀酒廠高20米宛如燈塔，坐落於蘇格蘭高地的海岸線旁，頂樓更打造感官實驗室。

擁有百年歷史的格蘭傑（Glenmorangie）推出許多經典的單一麥芽威士忌酒款，屢屢在國際威士忌競賽中獲獎，其中經典格蘭傑（The Original）今年在國際威士忌競賽WWA（World Whiskies Award）一舉拿下12年以下類別冠軍。

新的釀酒廠「燈塔」（Lighthouse） 位於蘇格蘭高地的海岸線旁，由 Barthélémy Griño 建築事務所設計，高20米的玻璃蒸餾房設計宛如一座燈塔高聳入雲，矗立在格蘭傑高地酒廠的中心，新式蒸餾器以格蘭傑主蒸餾器中的 12 個蒸餾器為藍本，在設計上添加了額外的可調節系統，以便進行創新，同時頂層的蒸餾器上方專門建造了一間感官體實驗室，兩大精心設計都為未來的無限發展可能留下了伏筆。

釀酒廠隔壁是一座更傳統的倉庫式建築，在這裡進行釀製威士忌的關鍵步驟 - 糖化和發酵；此外，燈塔將部分由沼氣提供動力，沼氣為格蘭傑厭氧消化計劃中從蒸餾副產品中得出的產物。

全新的釀酒廠中特別推出一款只有在酒廠遊客中心限定販售的「格蘭傑燈塔（Glenmorangie Lighthouse）」，這款帶有柔軟果香味的威士忌限量3,000瓶，以波本酒桶與雪莉桶釀造而成，多層次的風味代表著各種奇妙風味的威士忌即將到來。

提醒您請理性飲酒勿酒駕

格蘭傑超美全新燈塔釀酒廠！坐落蘇格蘭高地面海　感官實驗室、玻璃蒸餾房搶先看
格蘭傑全新酒廠(圖/格蘭傑)

格蘭傑超美全新燈塔釀酒廠！坐落蘇格蘭高地面海　感官實驗室、玻璃蒸餾房搶先看
格蘭傑全新酒廠(圖/格蘭傑)
格蘭傑
威士忌

相關新聞

世界威士忌競賽贏家出爐！台灣金車噶瑪蘭奪三金兩冠軍　年度品牌大使蔡佳恩獲獎
世界威士忌競賽贏家出爐！台灣金車噶瑪蘭奪三金兩冠軍　年度品牌大使蔡佳恩獲獎
2022/04/09 16:16
走春囉！台灣金車噶瑪蘭2022新年禮盒　經典單一麥芽威士忌、葡萄酒桶威士忌禮盒拜年首選
走春囉！台灣金車噶瑪蘭2022新年禮盒　經典單一麥芽威士忌、葡萄酒桶威士忌禮盒拜年首選
2022/01/04 12:01
台灣圓山大飯店彩虹紀念酒支持LGBTQIA+　方序中操刀OMAR威士忌酒標設計
台灣圓山大飯店彩虹紀念酒支持LGBTQIA+　方序中操刀OMAR威士忌酒標設計
2021/11/19 16:48
台灣金車噶瑪蘭新品發表　雪莉3桶單一麥芽威士忌多層風味
台灣金車噶瑪蘭新品發表　雪莉3桶單一麥芽威士忌多層風味
2021/11/07 19:15
德國啤酒節登場！台北金車柏克金推經典脆皮豬腳　期間限定啤酒單杯100元有找
德國啤酒節登場！台北金車柏克金推經典脆皮豬腳　期間限定啤酒單杯100元有找
2021/09/17 11:01

更新時間 : 2022-06-21 11:39 GMT+08:00

最受歡迎

週末出遊看這邊！石門水庫熱氣球嘉年華開跑 活動僅9天快把握
週末出遊看這邊！石門水庫熱氣球嘉年華開跑 活動僅9天快把握
【更新】台灣6/20上午9點05分起接連發生規模6.0與5.0地震•花蓮縣震度最大分別為5弱與4　桃捷1700旅客受影響
【更新】台灣6/20上午9點05分起接連發生規模6.0與5.0地震•花蓮縣震度最大分別為5弱與4　桃捷1700旅客受影響
新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
態度轉彎！媒體曝譚德塞私下認為新冠肺炎來自中國武漢實驗室
態度轉彎！媒體曝譚德塞私下認為新冠肺炎來自中國武漢實驗室
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
〈時評〉 防疫保單衝擊 台灣今年金融穩定應為要務
〈時評〉 防疫保單衝擊 台灣今年金融穩定應為要務
2022年全球幸福報告出爐！世界最快樂國家蟬聯5年 東亞第1由台灣拿下
2022年全球幸福報告出爐！世界最快樂國家蟬聯5年 東亞第1由台灣拿下