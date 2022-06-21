格蘭傑超美全新燈塔釀酒廠！坐落蘇格蘭高地面海　感官實驗室、玻璃蒸餾房搶先看

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)國際威士忌品牌格蘭傑新釀酒廠高20米宛如燈塔，坐落於蘇格蘭高地的海岸線旁，頂樓更打造感官實驗室。

擁有百年歷史的格蘭傑（Glenmorangie）推出許多經典的單一麥芽威士忌酒款，屢屢在國際威士忌競賽中獲獎，其中經典格蘭傑（The Original）今年在國際威士忌競賽WWA（World Whiskies Award）一舉拿下12年以下類別冠軍。

新的釀酒廠「燈塔」（Lighthouse） 位於蘇格蘭高地的海岸線旁，由 Barthélémy Griño 建築事務所設計，高20米的玻璃蒸餾房設計宛如一座燈塔高聳入雲，矗立在格蘭傑高地酒廠的中心，新式蒸餾器以格蘭傑主蒸餾器中的 12 個蒸餾器為藍本，在設計上添加了額外的可調節系統，以便進行創新，同時頂層的蒸餾器上方專門建造了一間感官體實驗室，兩大精心設計都為未來的無限發展可能留下了伏筆。

釀酒廠隔壁是一座更傳統的倉庫式建築，在這裡進行釀製威士忌的關鍵步驟 - 糖化和發酵；此外，燈塔將部分由沼氣提供動力，沼氣為格蘭傑厭氧消化計劃中從蒸餾副產品中得出的產物。

全新的釀酒廠中特別推出一款只有在酒廠遊客中心限定販售的「格蘭傑燈塔（Glenmorangie Lighthouse）」，這款帶有柔軟果香味的威士忌限量3,000瓶，以波本酒桶與雪莉桶釀造而成，多層次的風味代表著各種奇妙風味的威士忌即將到來。

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格蘭傑全新酒廠(圖/格蘭傑)



格蘭傑全新酒廠(圖/格蘭傑)