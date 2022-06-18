Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

臺虎精釀夏季新品！「水果大亂鬥」主打水果拼盤　「朦朧冰淇淋汽水」可口香草搭乳酸感

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/18 16:40
(圖/臺虎精釀)

(圖/臺虎精釀)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)臺虎精釀推出9.99%系列最新力作「水果大亂鬥」，以及繼「朦朧莓」之後的第二彈朦朧系列酒款「朦朧冰淇淋汽水」。

本次9.99系列新品「水果大亂鬥」以水果拼盤作為風味主軸，將鳳梨、柑橘、蘋果、百香果等族繁不及備載的水果風味全部入酒，將潘趣酒與Tutti Frutti概念結合，「Tutti Frutti」一詞為義大利文「完全都是水果」、「水果錦囊」之意，光聽名字就能想像出色彩豐富、鮮嫩欲滴的水果意象。

水果大亂鬥」以彩虹般的酒標設計呼應Tutti Frutti的綜合水果概念，象徵罐中蘊藏著令人眼花撩亂的綜合果香，輔以9.99%的高酒感帶出調酒般的風味聯想，適合喜愛開趴、卻總是懶得準備調酒材料的酒友，直接用「水果大亂鬥」開罐乾杯，立馬來場派對感滿點的拼酒大亂鬥！

「朦朧冰淇淋汽水」一開瓶就能感受撲鼻而來的香甜香草風味，入口後迎來的乳酸氣息搭配輕盈4%低酒精度、微氣泡碳酸清爽易飲的口感，完美呈現經典風味「冰淇淋汽水」。瓶身酒標也延續「朦朧莓」朦朧系列設計概念，將風味轉化為汽水、啤酒、冰淇淋等emoji，以趣味方式呈現「小孩才做選擇，我全都要！」的訊息，滿足酒鬼們夏日所有消暑需求，帶來朦朦朧朧、微醺飄然的青春漾時光。

「水果大亂鬥」、「朦朧冰淇淋汽水」即日起將於全臺7-Eleven搶先開賣，搭配「國際啤酒節」檔期活動，能享有臺虎酒全品項任選「三件79折」、「六件77折」的優惠。此外，Jason’s、Mia C’bon Market、city’super、誠品、微風超市等超市通路也將陸續上架。

飲酒過量，有害健康，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車
水果大亂鬥
朦朧冰淇淋汽水
臺虎精釀

相關新聞

用喝的甘草芭樂！臺虎精釀新品「甘芭爹地」搶先開賣　「人氣製造祭」台北華山懷舊登場
用喝的甘草芭樂！臺虎精釀新品「甘芭爹地」搶先開賣　「人氣製造祭」台北華山懷舊登場
2022/05/17 15:00
初戀的滋味！臺虎精釀「青梅竹馬」取材台灣風味　酸鹹甜道地古早味訂滿12罐免運費
初戀的滋味！臺虎精釀「青梅竹馬」取材台灣風味　酸鹹甜道地古早味訂滿12罐免運費
2022/03/04 17:02
耗時一年！臺虎精釀聯手日本推手作陶器酒杯　「清酒香」啤酒、福島特色小食台灣吃的到
耗時一年！臺虎精釀聯手日本推手作陶器酒杯　「清酒香」啤酒、福島特色小食台灣吃的到
2022/02/28 16:06
西洋情人節送花，小酌看電影攻略！脫魯必看放閃單身都適用　電影票全台灣限時買一送一
西洋情人節送花，小酌看電影攻略！脫魯必看放閃單身都適用　電影票全台灣限時買一送一
2022/02/11 11:12
臺虎精釀UNIQLO重磅打造首支聯名酒款迎新春　台灣限定通路上市
臺虎精釀UNIQLO重磅打造首支聯名酒款迎新春　台灣限定通路上市
2022/01/24 17:58

更新時間 : 2022-06-18 16:44 GMT+08:00

最受歡迎

新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
《台灣男子葉石濤》紀錄片首映會　總統蔡英文：「沒有土地，哪有文學？」
《台灣男子葉石濤》紀錄片首映會　總統蔡英文：「沒有土地，哪有文學？」
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
央行升息　台灣銀行20日起調升存款利率　存100萬　利息增加3750元
央行升息　台灣銀行20日起調升存款利率　存100萬　利息增加3750元
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
台灣6/18新增53,707例新冠肺炎確診、181例死亡
台灣6/18新增53,707例新冠肺炎確診、181例死亡
今晚抬頭看天空！又大又亮「超級滿月」晚間登場 比平常大6%、亮12%
今晚抬頭看天空！又大又亮「超級滿月」晚間登場 比平常大6%、亮12%
【6/17台灣本土+55187　死亡+154】增17例Omicron BA.4及BA.5境外移入病例　含1名美國小男童
【6/17台灣本土+55187　死亡+154】增17例Omicron BA.4及BA.5境外移入病例　含1名美國小男童