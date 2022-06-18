臺虎精釀夏季新品！「水果大亂鬥」主打水果拼盤　「朦朧冰淇淋汽水」可口香草搭乳酸感

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)臺虎精釀推出9.99% 系列最新力作「水果大亂鬥」，以及繼「朦朧莓」 之後的第二彈朦朧系列酒款「朦朧冰淇淋汽水」。

本次9.99系列新品「水果大亂鬥」以水果拼盤作為風味主軸，將鳳梨、柑橘、蘋果、 百香果等族繁不及備載的水果風味全部入酒，將潘趣酒與Tutti Frutti概念結合，「 Tutti Frutti」一詞為義大利文「完全都是水果」、「水果錦囊」 之意，光聽名字就能想像出色彩豐富、鮮嫩欲滴的水果意象。

「 水果大亂鬥」以彩虹般的酒標設計呼應Tutti Frutti的綜合水果概念， 象徵罐中蘊藏著令人眼花撩亂的綜合果香，輔以9.99% 的高酒感帶出調酒般的風味聯想，適合喜愛開趴、 卻總是懶得準備調酒材料的酒友，直接用「水果大亂鬥」開罐乾杯， 立馬來場派對感滿點的拼酒大亂鬥！

「朦朧冰淇淋汽水」一開瓶就能感受撲 鼻而來的香甜香草風味，入口後迎來的乳酸氣息搭配輕盈4% 低酒精度、微氣泡碳酸清爽易飲的口感，完美呈現經典風味「 冰淇淋汽水」。瓶身酒標也延續「朦朧莓」朦朧系列設計概念， 將風味轉化為汽水、啤酒、冰淇淋等emoji，以趣味方式呈現「 小孩才做選擇，我全都要！」的訊息， 滿足酒鬼們夏日所有消暑需求，帶來朦朦朧朧、 微醺飄然的青春漾時光。

「水果大亂鬥」、「 朦朧冰淇淋汽水」即日起將於全臺7-Eleven搶先開賣， 搭配「國際啤酒節」檔期活動，能享有臺虎酒全品項任選「 三件79折」、「六件77折」的優惠。此外，Jason’s、 Mia C’bon Market、city’super、誠品、 微風超市等超市通路也將陸續上架。

飲酒過量，有害健康，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車