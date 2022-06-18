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台灣6/18新增53,707例新冠肺炎確診、181例死亡

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By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/18 14:09
(圖/指揮中心)

(圖/指揮中心)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增53,707例COVID-19確定病例，分別為53,643例本土個案及64例境外移入；另確診個案中新增181例死亡。

指揮中心表示，今日新增之53,643例本土病例，為25,098例男性，28,514例女性，31例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為臺中市(7,983例)，高雄市(7,579例)，新北市(6,398例)，臺南市(5,322例)，桃園市(4,611例)，彰化縣(4,247例)，臺北市(3,463例)，屏東縣(2,512例)，雲林縣(1,535例)，苗栗縣(1,320例)，新竹縣(1,243例)，南投縣(1,220例)，嘉義縣(1,094例)，宜蘭縣(963例)，新竹市(888例)，花蓮縣(809例)，嘉義市(752例)，基隆市(663例)，臺東縣(609例)，澎湖縣(245例)，金門縣(162例)，連江縣(25例)。

指揮中心指出，今日新增181例本土病例死亡個案，為102例男性、79例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、164例具慢性病史、127例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月4日至6月15日，死亡日期介於5月26日至6月15日。

指揮中心說明，今日新增64例境外移入個案中，為38例男性，26例女性；年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(4例)，土耳其及越南(各3例)，英國及法國(各2例)，沙烏地阿拉伯、瑞典、泰國及新加坡(各1例)移入，另46例感染國家調查中。入境日介於今年6月16日至6月17日。

更新時間 : 2022-06-18 15:13 GMT+08:00

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