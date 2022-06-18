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台灣海尼根引進歐美風味酒款　超商開罐一秒到國外

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/18 14:03
南非傑克布萊克精釀(圖/海尼根)

南非傑克布萊克精釀(圖/海尼根)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)今夏海尼根再度引進橫跨歐、美、南亞等地共七款風味酒飲，不論是德斯樂龍舌蘭風味啤酒、義大利莫雷帝啤酒、峇里島bintang啤酒、南非傑克布萊克精釀、墨西哥雙十啤酒，或是清爽的艾德懷斯「小白花」頂級白啤，超商通通買的到，趁著2022夏天啤酒季一次收集到「味」，開罐一秒到國外！

來去阿爾卑斯的世界盡頭享用愜意的下午茶—艾德懷斯小白花啤酒

Edelweiss 艾德懷斯「小白花」頂級白啤酒誕生於白雪皚皚的阿爾卑斯山，更勝傳統白啤的地方是在熟成階段加入了阿爾卑斯山草本植物，如鼠尾草、鳶尾根和接骨木花，打造出滑順、清爽不膩並富有獨特花果尾韻的酒體，也被稱為「啤酒界的香檳」。輕盈風味特別適合與酸甜不膩口的沙拉、醇厚鮮美的海鮮，及使用柑橘與香草調性的精緻美食相互交織堆疊風味，就像置身阿爾卑斯的世界盡頭享用下午茶般愜意。迎戰夏天不只四大超商，全聯現正全面上架囉！

歐洲電音派對必備—德斯樂龍舌蘭風味啤酒& 德斯樂龍舌蘭桑格利亞風味啤酒

德斯樂龍舌蘭風味啤酒為法國排名前四大啤酒品牌，也被歐洲年輕人視為指標性的派對酒精飲料。全球第一支的龍舌蘭風味啤酒，淬取自墨西哥獨有的「藍色龍舌蘭Tequila酒」精華，打造出特有的雙重口感，融合龍舌蘭酒特有的香氣與微微的啤酒苦澀味，展現了熱情狂放的拉丁形象。在歐洲品牌也贊助許多電音派對派對，如西班牙知名elrow

歐洲市集逛累了，嘗一口義大利莫雷帝啤酒體驗義式生活

莫雷帝啤酒被評選為米蘭世界博覽會唯一啤酒贊助廠商，並為百大義大利精品品牌排名最佳的啤酒，入口有點橙花和柑橘的香味，並帶有一點麥芽的味道，酒體的顏色非常金黃，氣泡也相當的足夠。同時，也是許多歐洲市集派對必備的啤酒，走吧，嘗一口體驗真正的義式生活！

峇里島bintang啤酒

光看到「峇里島」三個字，就已經能感覺的海島散發出的酷熱奔放，在四季如夏的峇里島，峇里島bintang啤酒絕對是沁涼解渴的最佳選擇，清爽氣泡充足的峇里島bintang啤酒，被譽為「沒喝過峇里島bintang啤酒，別說你去過峇里島！」的經典解暑飲料，今年夏天在台灣嘗一口，也能輕鬆享受清爽口感、讓你一秒置身峇里島沙灘，隨時隨地開罐就能成為陽光系男孩女孩，為盛夏派對暖身！

南非傑克布萊克精釀經典拉格啤酒&開普敦艾爾啤酒

南非傑克布萊克精釀經典拉格啤酒，頂級淺培麥芽釀造出最經典啤酒的香氣；開普敦艾爾啤酒，口感帶有濃郁啤酒花香，尾韻含有柑橘、松果、與熱帶水果香氣，絕對是花香愛好者夏季解暑的首選！南非傑克布萊克精釀經典拉格啤酒開普端艾爾啤酒，甫開罐就能聽到熱鬧的氣泡滋滋作響並感受到撲鼻的酒味，不論是想要感受南非開普敦熱情似火的電子音樂舞池，或是舒適宜人的露天啤酒花園，兩種感受今夏都能一次擁有。

墨西哥雙十啤酒

誕生於1897的墨西哥國民拉格—墨西哥雙十啤酒，當初為慶祝20世紀到來而命名為雙十，彷彿從此被賦予了慶祝的血統。其清爽的口感緊接直衝腦門的麥香甜味，飲下後的三秒尾韻更是能感受到微微襲來的啤酒花香，炎炎夏日來一罐墨西哥雙十啤酒，開啟一場濃濃地南美風情熱情森巴派對吧！

異國派對就在指定通路 豐富品項期間限定優惠

歡慶超商啤酒節開打，海尼根台灣引進特色品項於限定通路販售。全家便利商店自6月1日起至7月12日期間，任選三件79折；7-11統一超商自6月15日起至8月9日期間，任選三件79折、 六件77折。現在就拎著行李箱前往超商遊世界，一次收集到「味」吧！

飲酒過量，有害健康，未成年請勿飲酒，酒後請勿開車
海尼根

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