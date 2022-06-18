〈時評〉台大遴選校長應該設定「歷史里程碑」

台大校方籌組校長遴選委員會，四月廿五日起公開徵求校長人選推薦，受理報名截止日為六月廿七日。目前參加者眾，在疫情逐漸消退下，世局正逢重大轉變，未來台大校長的選擇應該被當成是「改變台灣」的一個先鋒計劃，而不只是校長補缺的平常活動。

台灣要擺脫每天只有疫情的慣性振動。連關係台灣未來的年尾選舉都呈現一種「無大事可敍」的停滯格局，只有就一些權力鬥爭觀點進行的民調升降，而缺乏對未來發展的「議題導向」提問。反而世界對台灣有很多討論，包括中共武力犯台「台灣準備好了嗎？」問題是台灣有同樣的危機意識嗎？

台大校長遴選正逢其時，新的校長要能夠提出面對台灣未來，如何培養人才，不只是台大校園的治理，必須有領導力帶動北中南大學的改革思維。對外能夠與美日歐連結，面對中國威脅必須有全方位的應對方案。換句話說，台大未來要「法人化」成為一個巨大智庫(think tank)功能。研究、教學、服務之外，要能夠成為綜合全球問題的「台灣出路」中心。這樣的台大當然要進行極大幅度的改革，新的校長要有能力提出理念，並「集合智能，開放創新（collective intelligence, open innovation)，要有能力改變目前的制度性的限制，甚至主動提出修改法律，解放既有體制對大學教育的束縛。

舉個例子說，最近美國科技智庫「資訊技術和創新基金會」（ITIF）發表一份新報告，指美國要強化7大先進產業，報告並呼籲美國應發起一項經濟領域的「登月計畫」。此外這份報告也指出，台灣先進產業的密集程度高居世界第一。

評估世界各國在先進產業中的競爭表現，當前美國在製藥、航空與航天、資訊技術、軟體、網路公司等領域中的表現世界最強，但在電器設備、機械工具、汽車產業等領域的全球市場份額占比較低。中國在電腦、電子與光學生產的全球份額為25％，略高於美國的23％。ITIF認為，與中國等主要競爭對手相比，美國在先進產業的產出力道疲軟，甚至出現下滑跡象，呼籲美國國會與政府應發起一項經濟領域的「登月計畫」，爭取在10年內將這些產業集中度提高至少20個百分點。而台灣顯然是美國認可的合作對象。

面對這樣的戰略格局，新的台大校長有對應的策略嗎？或過去十年，「台灣先進產業的密集程度高居世界第一」，台大貢獻了什麼？還是這純屬台灣產業界自己的努力？常常聽到產業界抱怨，招募大學畢業生進來，都得重新訓練，顯然教育與產業之間有落差。

另一個重大的問題是中國，過去兩年，這個邪惡軸心（俄中結盟），對美歐學術界偷搶拐騙，對台大當然也不會輕放。新的台大校長有警戒心嗎？這已經不只是學術良知的問題，美國已經在清除這些邪惡入侵，台灣如果還沒有覺醒，而有所做為，特別是台大，未來與美國一流大學的合作必然受限。因為美國不會容忍中共利用台灣高等教育者盜取美國專家的研究。

台大未來必須重新審視世界學術大局，標定自己的「學術GPS」的定位，並有十年大計的目標管理。

畢竟這是台灣最強高教，在遴選校長的過程，要讓社會感覺到「有大事可敘」，是個台灣「歷史里程碑」，是個新時代的開始。學術獨立的要義在此，帶給社會新意象、新希望、新價值，即使政治很混雜，經濟很起伏、社會很尖鋭。大學（university)仍應保持相信、希望與愛的宇宙精神。