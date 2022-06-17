Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

央行升息　台灣銀行20日起調升存款利率　存100萬　利息增加3750元

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/17 20:39
中央銀行16日舉行第2季理監事聯席會議，宣布調升 政策利率半碼（0.125個百分點），利率連2升，17日 起實施。 中央社記者徐肇昌...

央行宣布升息半碼（1）

中央銀行16日舉行第2季理監事聯席會議，宣布調升 政策利率半碼（0.125個百分點），利率連2升，17日 起實施。 中央社記者徐肇昌... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組　綜合報導）央行宣布升息半碼，國銀龍頭台灣銀行今（17）日決定，自20日起調升存款利率，1年期定期儲蓄存款機動利率調高0.125個百分點，將來到1.215%，民眾若存新台幣100萬元，一年利息將增加3750元。

中央社報導，中央銀行16日舉行第2季理監事會議，如市場預期利率連2升，宣布升息半碼，重貼現率來到1.5%，並同步調升存款準備率1碼，意味銀行將調整存放款利率。台灣銀行今天率先公告調整後的牌告利率，20日起適用，各天期一般存款及500萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.055至0.19個百分點，並調升活期性存款利率，調整幅度0.125個百分點。

其中，1年期定期儲蓄存款機動利率從1.09%，調整為1.215%，足額反映央行本次升息幅度。

央行3月升息1碼後，台銀1年期定儲機動利率從0.84%站上1.09%，也就是說，民眾存款100萬元，一年利息為1萬900元，比原本多了2500元。

如今央行再升息半碼，台銀1年期定儲機動利率調高0.125個百分點，升至1.215%，一年利息來到1萬2150元；央行升息2次後，民眾一年增加3750元利息收入。

此外，台銀2年期、3年期定儲存款機動利率也分別站上1.25%、1.285%，1年期、2年期足額反映0.125個百分點，3年期則調升0.13個百分點，超額反映。
央行升息
台灣銀行

相關新聞

台灣中央銀行升息　優惠房貸、青安房貸利率減半碼至年底
台灣中央銀行升息　優惠房貸、青安房貸利率減半碼至年底
2022/06/16 20:46
跟進美國FED　台灣中央銀行升息半碼　6/17起實施
跟進美國FED　台灣中央銀行升息半碼　6/17起實施
2022/06/16 18:52
〈財經主筆室〉台灣央行第五波打房措施 房貸族為何焦慮？
〈財經主筆室〉台灣央行第五波打房措施 房貸族為何焦慮？
2022/05/16 12:17
央行2022年預計升息 房貸族荷包恐縮水
央行2022年預計升息 房貸族荷包恐縮水
2022/01/02 16:53
〈時評〉台灣企業今年獲利亮眼　股市明年須留意兩大「黒天鵝」效應　
〈時評〉台灣企業今年獲利亮眼　股市明年須留意兩大「黒天鵝」效應　
2021/11/28 18:00

更新時間 : 2022-06-17 20:59 GMT+08:00

最受歡迎

新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
新北長者第4劑疫苗接種6/17起預約　6/20開打
今晚抬頭看天空！又大又亮「超級滿月」晚間登場 比平常大6%、亮12%
今晚抬頭看天空！又大又亮「超級滿月」晚間登場 比平常大6%、亮12%
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
【6/15台灣本土+68939　死亡+143　兒童、青少年重症+5】Omicron變異株BA.4、BA.5增26例　美國、德國為來源國大宗
【6/15台灣本土+68939　死亡+143　兒童、青少年重症+5】Omicron變異株BA.4、BA.5增26例　美國、德國為來源國大宗
台灣6/15放寬邊境管制 入境檢疫天數3+4
台灣6/15放寬邊境管制 入境檢疫天數3+4
《台灣男子葉石濤》紀錄片首映會　總統蔡英文：「沒有土地，哪有文學？」
《台灣男子葉石濤》紀錄片首映會　總統蔡英文：「沒有土地，哪有文學？」