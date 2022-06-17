眼鏡族、大臉人看過來！台灣康匠推防起霧、Mr. BIG口罩　即日起在「2022台灣國際醫療暨健康照護展」登場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣康匠以「Hug護擁抱」為主題參加6/16-6/18在南港展覽館的「2022台灣國際醫療暨健康照護展」！展覽期間推出四大新系列，包含全台首創防霧口罩、為大臉型打造的口罩，以及金屬光澤的「金屬口罩」和可回收再利用的「環保口罩」，預料將引起一波搶購流！

擁護各族群！「天天x蔡司防霧口罩」首創技術解救眼鏡人、「Mr.BIG」為大臉型打造

天天防護口罩聽見眼鏡族群心聲，首創採用高級空氣清淨機濾材打造全台獨家的「天天x蔡司防霧口罩」，利用特殊防霧膜阻隔呼吸熱氣，再搭配蔡司專業濕式清潔抗菌拭鏡紙，還給眼鏡族群清晰視野，此款產品將於今年第三季上市。

而大臉型「Mr. BIG大人物」舒適耳帶加長外，並以專業技術在維持現有尺寸下，以增加口罩折法創造更大呼吸空間，讓大臉人佩戴口罩也能舒適一整天，深色系設計更能在視覺上修飾臉型。

「金屬口罩」利用特殊金屬布料搭配印刷技術打造金屬光澤，讓口罩彷彿會反光！金屬紋理、炫彩、動物紋與馬賽克等設計圖樣，勢必成為時尚配件新選擇。「環保口罩」研發特殊配方，讓口罩與彩盒都可以回收再利用，兼顧防疫與愛護地球。

「金屬口罩」利用特殊金屬布料搭配印刷技術打造金屬光澤。

粉絲期待度破表！鋼彈立體口罩、魚型口罩再現鋼彈潮 倉鼠助六、奶油獅口罩療癒你

台灣康匠旗下品牌-匠心去年推出「鋼彈聯名平面口罩」造成鋼彈迷搶購熱潮，今年更搭配立體定位技術推出「鋼彈立體定位口罩」，共有「獨角獸」、「報喪女妖」、「新安洲」及「剎帝利」四款人氣機體頭部面具款式，絕對讓全民鋼彈潮再現。

全新「天天x鋼彈魚型口罩」有機體及裝甲線2大系列共4款圖樣，機體系列由「全武裝獨角獸」及「新安洲」打頭陣準備帥氣狙擊粉絲心，裝甲線系列則以「獨角獸」、「報喪女妖」為靈感，低調展現鋼彈迷身份，成人、兒童款讓親子一起帥一波。

手繪文青風口罩在這！「助六的日常成人魚型口罩」帶粉絲跟助六一起到海邊打遊戲，或是在家看書耍廢，讓大家在疫情期間也能不無聊；想像力就是你的超能力！「奶油獅畫布口罩」每盒附贈雄獅專為匠心畫布口罩獨家打造的四色色鉛筆等你發揮超能力，創造專屬於自己的口罩。

「鋼彈立體定位口罩」，共有「獨角獸」、「報喪女妖」、「新安洲」及「剎帝利」四款人氣機體頭部面具款式。

「奶油獅畫布口罩」每盒附贈雄獅專為匠心畫布口罩獨家打造的四色色鉛筆等你發揮超能力。

展場限定！拍照按讚送口罩 鋼彈系列滿額再送獨家手提袋 天天不同活動等你參加

只送不賣！凡購買任一款鋼彈系列口罩搭配其他口罩滿$1,500，即送台灣限定鋼彈手提袋，共有獨角獸、新安洲兩款！無法到現場也沒關係！凡展期間至台灣康匠旗下線上商城購買任一商品，同享鋼彈手提袋活動和免運！

另外，活動期間按讚台灣康匠粉絲團，並公開上傳照片同時hashtag「台灣康匠」，即可獲得免費口罩一份。