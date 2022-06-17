談抗體檢測　兩年前的建言終被採用！詹長權強調：血清調查可改善防疫措施、降低高風險族群死亡率

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）為瞭解社區是否存在隱形傳播鏈，疫情指揮中心宣布國內將進行血清調查報告。對此，台大公衛學院教授詹長權雖感嘆調查來得有點晚，但也建議政府應諮詢最具社區公共衛生經驗的彰化縣衛生局葉彥伯局長，且別忽略小於17歲和大於65歲的高風險族群，才能改善現行防疫措施，和降低嬰幼兒和長者的死亡率。

新冠疫情肆虐全球2年半，在台灣也造成逾3百多萬人染疫，但我國至今卻沒有一份比較完整的血清調查報告，其實早在2年多前台大公衛學院教授詹長權就曾提出建議，只是當時未獲採納。

詹長權今日在臉書上以《遲來的血清抗體疫調》為題，解釋了傳染性疾病的抗體血清調查的重要性。他提到，傳染性疾病的抗體血清調查是疫情調查的一項基本的公共衛生工作，在世界各國都是必需要採取的科學防疫作為之一。

血清抗體疫調能幫助了解社區實際的感染情況（盛性率）、協助疫情追蹤調查和阻斷可能的傳染源、了解人體感染後的免疫反應、了解群體免疫的可能性、協助疫苗的開發。

而我國疫情指揮中心日前宣布將進行血清抗體調查，預計抽出三萬六千件今年1月至6月全國捐血中心存檔樣本來做抗體檢測，試圖藉此了解台灣在新冠病毒omicron株流行期間是否有隱形傳播鏈。

台大公衛學院教授詹長權認為，此項調查來得有點晚，因爲在已經有打疫苗的人群中要透過抗體檢測了解感染率比較困難，因為感染和打疫苗都會產生抗體。

他表示，解決這個困難的方式是同時做感染免疫反應的「抗-N」、感染和疫苗免疫反應的「抗-S」兩種抗體篩檢，必要時也要對檢驗陽性者加做「中和抗體」檢查來了解感染及打疫苗後的免疫保護力。

詹長權也提及指揮中心規劃血清調查的另一問題，就是捐血中心的血樣只涵蓋17至65歲的族群，欠缺小於17歲和大於65歲的高風險國人，使得指揮中心的調查結果無法瞭解到嬰幼兒、兒童、老人、長照機構住戶等高風險族群的omicron感染率。

根據2022年5月以來的本土確診率和死亡率趨勢判斷，現階段血清抗體調查的重點，應該是沒有打疫苗的同胞，補足上述兩個年齡層族群的抗體資料，才能全面了解感染omicron的全國盛行率，也才能評估在國人接種疫苗後的群體免疫力狀況，以有效改善現行防疫措施，以及降低嬰幼兒及長者的死亡率。

因此，詹長權建議，指揮中心可以考慮增加一個社區血清抗體抽樣調查，在全國各縣市針對年齡、性別、社經背景抽樣有代表性的對象來做血清抗體檢測，而且逐週進行定期的抽樣調查，來即時更新盛行率資料。

至於要怎麼執行這一項社區型的公共衛生血清疫調，詹長權建議，不妨諮詢最具社區公共衛生經驗的彰化縣衛生局葉彥伯局長。

因為早在2020年6月新冠肺炎開始的半年後，彰化縣衛生局率全國之先採用血清抗體檢驗方式進行的疫調。但很可惜因不可抗拒的外力影響下未能完成，導致台灣至今沒有一份比較完整的新冠肺炎血清調查報告。

詹最後再建議，台灣要取得一份比較齊全的全國性血清抗體資料，可以在2020年的彰化血清抗體調查的基礎上，將調查範圍擴充到全國各縣市且定期執行調查，這樣政府就有比較充分的資料來研判疫情的現況和未來走向。